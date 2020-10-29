俗话说：“春生、夏长、秋收、冬藏”。根据中医理论，冬季养生应着眼于“藏”，即冬季是一年四季中进补的最佳季节。省中医院副主任中医师符光雄称，秋冬进补，更以膏方为佳。

何为膏方

符光雄介绍，膏方，又叫膏剂，以其剂型为名，属于中医里丸、散、膏、丹、酒、露、汤、锭八种剂型之一，它是在大型复方汤剂的基础上，根据人的不同体质、不同临床表现而确立不同处方，经浓煎后掺入某些辅料而制成的一种稠厚状半流质或冻状剂型，具有很好的滋补作用，广泛使用于内、外、妇、儿、伤骨、眼耳口鼻等科疾患及大病后体虚者。

膏方的功效

补虚扶弱。凡气血不足、五脏亏损、体质虚弱或因外科手术、产后以及大病、重病、慢性消耗性疾病恢复期出现各种虚弱症状，均可通过冬令进补膏方，促使虚弱者恢复健康，增强体质，改善生活质量，抗衰延年。

纠正亚健康状态。膏方对调节阴阳平衡，纠正亚健康状态，使人体恢复到最佳状态的作用较为显著，在节奏快、压力大的工作环境中，不少年轻人因精力透支，出现头晕腰酸、疲倦乏力、头发早白等亚健康状态，膏方有利于身体恢复常态。

防病治病。针对患者不同病症开列的膏方确能防病治病，尤其对于康复期的癌症病人，易反复感冒的免疫力低下的患者，在冬令服食扶正膏滋药，不仅能提高免疫功能，而且能在体内贮存丰富的营养物质，有助于来年增强抵抗力。

适宜进补的人群

1.慢性病人的进补:原来患有慢性疾病的人群（例如：慢性胃肠炎、慢性心脏疾病、慢性肾脏疾病、慢性脑病、肿瘤放化疗后、康复期等），冬令季节，可以结合病症，一边施补，一边治病，这样对疾病的治疗和康复，作用更大。

2.亚健康者的进补:现代社会，中青年人工作生活压力和劳动强度很大(主要为精神紧张，脑力透支)，长期不足的睡眠，均可造成人体抗病能力下降，这就非常需要适时进行全面整体的调理。

3.老年人的进补:随着年龄的增长，老年人身体各项技能趋向衰退，而冬令进补，则能增强体质，延缓衰老。

4.女性的进补:对于女性来说，脾胃虚弱，元气不足，就容易造成女性的衰老;若脾胃能吸收饮食中的营养，充分滋养全身脏器及皮肤腠理，当脾胃正常运转时，全身的营养不断得到补充，皮肤就会红润有光泽。

5.儿童的进补:小儿根据生长需要可以适当进补，尤其是小儿反复呼吸感染，久咳不愈，厌食、贫血等体虚的患儿宜于调补。（记者 马珂）