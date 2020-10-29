辽宁省抽检606批次食品 合格率为97.5%
日前，辽宁省市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检606批次，涉及罐头、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、肉制品及食用农产品等六大类，共发现不合格产品15批次，合格率为97.5%。
本次抽检肉制品176批次，发现不合格8批次；食用农产品278批次，发现不合格7批次。鸡蛋、香肠在本次抽检中不合格产品较多。3批次鲜鸡蛋、鲜柴鸡蛋不合格，均在阜新市抽检中发现，不合格原因均为检出恩诺沙星；3批次哈尔滨风味红肠不合格，1批次里脊肠、1批次香辣烤肠不合格，不合格原因均为菌落总数超标。辽宁省市场监督管理部门已对不合格产品依法进行查处。（记者赵铭）
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