俄谋求新冠疫苗更快供应全球

俄罗斯直接投资基金27日证实，已经寻求世界卫生组织给予俄罗斯新冠疫苗“卫星V”紧急使用授权并对这款疫苗做资格预审。

“卫星V”正处于第三期临床试验阶段，已经由俄罗斯卫生部注册。

申请授权

俄罗斯直接投资基金在一份声明中说，这一主权基金已经向世卫组织提交申请，寻求后者给予“卫星V”紧急使用授权，同时申请对“卫星V”做资格预审。

“卫星V”由俄罗斯“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研制，8月由俄罗斯卫生部注册为俄罗斯首款新冠疫苗。

如果获世卫组织列入紧急使用清单，“卫星V”将更快供应全球使用。世卫组织网站介绍，药品资格预审是世卫组织一个服务项目，用以评估医药产品的质量、安全性和疗效。通过资格预审的药物清单现已成为国际采购机构的大宗药品采购指南，同时为越来越多的国家采用。

俄罗斯直接投资基金说，俄罗斯是首批向世卫组织申请新冠疫苗资格预审的国家之一。“通过资格预审将使‘卫星V’被国际采购机构和（其他）国家列入药品清单，从而指导大宗药品采购。”

世卫组织方面证实，迄今没有任何一款新冠疫苗获得世卫组织预审认证，世卫组织也没有发布任何新冠疫苗紧急使用清单。

扩大产能

俄罗斯工业和贸易部26日证实，俄政府批准三家制药企业生产“卫星V”，其中Generium公司已经开始生产。

Generium董事会成员丹尼尔·塔良斯基告诉俄罗斯卫星通讯社记者，这家药企迄今生产9万剂“卫星V”，首批疫苗有望10月底上市。“企业全力生产时，可以每年生产6000万至1亿剂这款疫苗”。

俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫先前预期，“卫星V”12月的产量将接近150万剂。

俄罗斯直接投资基金先前与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、巴西和墨西哥的药企签署供应疫苗协议。玻利维亚政府26日说，正在与俄方商讨购买“卫星V”事宜。

“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任亚历山大·金茨堡26日说，85%的“卫星V”受试人员没有不良反应或不适。杜鹃（新华社专特稿）