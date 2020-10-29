香港医管局：中医药对新冠肺炎康复者部分症状有明显改善效果
新华社香港10月28日电 香港医院管理局28日公布的一项研究结果发现，中医药对新冠肺炎康复者的气喘、乏力、睡眠质量差等症状有明显改善效果。
香港医院管理局28日举行记者会，介绍为新冠肺炎康复者提供的“中医门诊特别诊疗服务”计划实施情况，以及相关的观察性研究内容。
香港中文大学中医诊所注册中医师翁霆耀在记者会上表示，就目前的诊疗情况来看，中医药对改善新冠肺炎康复者的气喘、乏力、睡眠质量差等症状有明显效果。
由香港医管局、非政府机构及大学三方协作运营的中医诊所于4月24日起开展“中医门诊特别诊疗服务”计划，为在香港公立医院接受治疗后出院的新冠肺炎康复人士，在中医诊所提供免费的中医内科门诊康复服务。此项服务让出院病人可选择中医康复方案，亦促进中西医协作及相关的中医临床研究的发展。
提供该项特别诊疗服务的中医诊所在病人出院后的首6个月，提供最多10次免费中医内科门诊服务，并每次按临床需要提供不多于5剂中药。
据介绍，截至10月24日已有411人求诊，诊疗次数达2017次。其中50至69岁的求诊者最多，占总数的43%。求诊人士的常见症状为睡眠质量差、气喘或气促、精神乏力等。
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