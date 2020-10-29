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广州立法制止餐饮浪费：餐馆设置最低消费额最高罚1万元

2020年10月29日09:46 来源：新华网

　　新华社广州10月28日电（记者周颖）广州市十五届人大常委会第四十二次会议28日表决通过了《广州市反餐饮浪费条例》，条例规定餐饮服务经营者不得设置最低消费额，违者最高罚款1万元。

　　为了制止餐饮浪费行为，条例明确了餐饮服务经营者、单位食堂、餐饮网络直播等各类主体的法律责任。条例规定，餐饮服务经营者根据消费者需求可以提供小份、小量组合等不同规格、不同分量符合节约要求的餐品；在餐饮服务场所醒目位置张贴或者摆放节约食物、文明用餐、杜绝浪费等标识标牌；不得误导、诱导消费者过量点餐；明示服务项目和收费标准，不得设置最低消费额。

　　误导、诱导消费者过量点餐，或设置最低消费额的，由市场监管部门责令限期改正，拒不改正的，处以1千元以上1万元以下罚款。

　　对于网络“吃播”等现象，条例规定网络直播者不得采用假吃、催吐、猎奇等方式散播量大多吃、暴饮暴食的内容。网络直播平台应当制定平台服务规则，及时制止网络直播者涉及餐饮浪费的直播行为。网络直播平台未及时制止的，由互联网信息主管部门依法处理。

　　条例还明确了公职人员的示范带动作用。条例规定，国家机关、群团组织、事业单位、国有企业及其工作人员违反公务活动用餐管理规定，在公务接待、会议、培训、出差活动中造成餐饮浪费的，依法追究单位及相关责任人员责任。

(责编：许晓华、李轶群)


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