“十百千万妇幼健康教育人才培优计划”启动

10月28日，中国妇幼保健协会、中国妇幼保健协会妇幼健康教育专业委员会联合中国人民大学新闻学院、雀巢（中国）有限公司组织开展的“十百千万妇幼健康教育人才培优计划”正式启动。中国妇幼保健协会会长于小千、雀巢婴儿营养业务单位中国大陆医务运营及科学事务总监杨燕涛等出席致辞，共话健康教育能力培养，呼吁关注“生命早期1000天”营养。

据悉，“生命早期1000天”是生命健康窗口期。这一时期的营养状况不仅会影响孩子当前体格和智力的发育，还与未来的慢性病发病率紧密相关，对“生命1000天”的营养干预将影响到孩子一生健康。

如何提升中国母婴家庭对“生命1000天”的科学认知，雀巢婴儿营养业务单位中国大陆医务运营及科学事务总监杨燕涛表示，作为母婴营养公司，雀巢大力支持“十百千万妇幼健康教育人才培优计划”的顺利实施，为造就百位母婴营养及健康教育中青年传播领袖，为更多孕产妇家庭普及更加专业的母婴与健康知识出力献策。

杨燕涛称，雀巢一直关注与重视母婴营养健康教育。此次与中国妇幼保健协会合作‘十百千万妇幼健康教育人才培优计划’，是雀巢对母婴健康教育责任的贯彻和进一步探索，通过大力支持教育人才的培养，以优质和专业为标签，形成一股妇幼健康教育领域的源生力量，星火相传，最终长远而广泛地帮助好、服务好广大中国母婴家庭，共同养育更健康、更高素质的下一代。

中国妇幼保健协会会长于小千表示，儿童是祖国的未来，做好儿童早期营提高民族人口素质，促进社会发展。中国妇幼保健协会一直坚持推动中国母婴健康教育人才的培养。本次“十百千万妇幼健康教育人才培优计划”将孵化出上百位母婴健康教育青年人才，极大地提升他们在孕产妇健康教育方面的职业能力，为中国母婴家庭传递更加专业、科学的母婴健康营养知识，更好的服务于广大孕产妇家庭。重教育、守初心、育人才，相信本次计划的启动将推动全国妇幼健康人才培养事业再上新台阶。

现场，大会特别播放了本次海选选手视频花絮，来自全国28个省份的478名选手报名参加。其中包括妇幼保健机构及医疗机构妇女保健，产科医生、护士、及儿科医生、孕妇学校健康教育讲师等等。经过紧张激烈的比拼，最终100位选手脱颖而出，荣获晋级“百人团”。接下来的评选中，将从百人晋级成员中角逐前三甲。