辽宁生猪产能恢复到常年九成水平

新华社沈阳10月28日电（记者邹明仲）记者从辽宁省农业农村厅获悉，生猪生产大省辽宁省生猪产能正在持续恢复，现已恢复到常年(2017年)九成水平。

据介绍，辽宁省一手抓疫情防控，一手抓生猪生产，现有生猪存栏约1163万头，同比增长19%；能繁母猪存栏156万头，同比增长20%，两项存栏均已恢复到2017年末89%水平。预计到今年底，辽宁省生猪存栏1210万头，同比增长15%，恢复到2017年末的93%。

近年来，辽宁省内的一批大型养猪项目落地，逐步转化为生猪产能。据介绍，2020年，辽宁省固定资产投资500万元以上的生猪养殖大项目94个，计划总投资191亿元；全省新改扩建生猪养殖场多达370个，年底前可新增生猪存栏280万头以上。这些项目将持续推动辽宁生猪产能的恢复。