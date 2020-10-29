我国油料作物种质资源库保存种质3.5万余份

新华社武汉10月28日电（记者胡璐）中国农业科学院油料作物研究所有关负责人日前表示，我国已建成大型油料作物种质资源库，保存着国内外油菜、花生、大豆、芝麻等油料作物种质3.5万余份。

这是记者日前在武汉召开的科技创新引领油料产业高质量发展学术研讨会上了解到的。

这位负责人说，多年来，油料所开展高产、高油、抗病、抗逆、养分高效等优异资源的发掘利用，免费提供给全国育种机构使用。大别山区是我国重要的花生产区，上世纪60年代，青枯病导致当地出现严重的花生“死棵”问题。为了解决这一难题，油料所从1800余份花生品种资源中，鉴定出首个抗青枯病花生品种“协抗青”。截至目前，已实现抗青枯病品种的五次更新换代，培育出聚合抗病、高产、高油与优质营养等性状的高油酸抗青枯病中花29、中花30等系列品种。

通过聚合优异性状，油料所还创制出了一批突破性育种材料，其中特高油油菜品系Q924含油量达65.2%。在此基础上，培育出了含油量超过50%的中油杂19、中油39等一批集超高油、高产、优质、抗病于一体的适宜机械化生产的油菜新品种和高产稳产优质大豆、花生、芝麻新品种。

据介绍，建所以来，油料所已培育油料品种230余个，油料品种和生产技术常年应用面积达4000万亩，覆盖全国油菜面积的三分之一以上。