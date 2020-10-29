“十三五” 健康中国开了个好头

10月28日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍“十三五”卫生健康改革发展有关情况。国家卫生健康委副主任于学军表示，在党中央、国务院的坚强领导下，国家卫生健康委全力推进健康中国建设，推动以治病为中心向以健康为中心转变。

会议透露，从2015年到2019年年底，我国居民人均预期寿命从76.3岁提高到77.3岁。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别从20.1/10万、8.1‰、10.7‰降至17.8/10万、5.6‰、7.8‰，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平，个人卫生支出占卫生总费用的比重降至28.4%，健康中国建设取得良好开局。

据介绍，“十三五”卫生健康改革发展情况主要表现为：

一是健康中国行动启动实施，共建共享水平逐渐提高。国务院部署实施健康中国行动，成立健康中国行动推进委员会，实施15个专项行动。深入开展爱国卫生运动，全面启动健康城市健康村镇建设。强化每个人是自己健康第一责任人的理念，居民健康素养水平明显提升。

二是医药卫生体制改革攻坚克难，中国特色基本医疗卫生制度框架基本建立。强化医疗、医保、医药“三医联动”改革，全面推开公立医院综合改革，取消药品和医用耗材加成。开展现代医院管理制度试点，全面推进以质量为核心、公益性为导向的绩效考核。完善在基层工作的医务人员薪酬、职称等激励机制。推进医联体建设和县域综合医改，推进优质医疗资源下沉。基本医保参保覆盖面稳定在95%以上。基本药物数量由520种增加到685种。推进药品集中采购和使用，试点药品中选价格平均降幅52%以上，打通降价药进医院“最后一公里”。改革完善行业综合监管制度。促进健康产业和社会办医规范发展，努力满足群众多样化、差异化健康需求。

三是医疗卫生服务体系不断完善，服务可及性不断提高。优化医疗资源配置，启动国家医学中心和区域医疗中心建设，完善县域医疗卫生服务体系，84%的县级医院达到二级及以上水平。2015年~2019年，每万人全科医生数从1.38人增至2.61人，每千人口医疗卫生机构床位数从5.11张增至6.3张，执业（助理）医师数从2.22人增至2.77人，注册护士数从2.37人增至3.18人。近90%的家庭15分钟内能够到达最近医疗点。

四是围绕“基本医疗有保障”目标持续发力，健康扶贫成效显著。确定县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设3个主攻方向，组织三级医院组团式帮扶贫困县县医院，远程医疗服务覆盖所有国家级贫困县。大病专项救治病种扩大到30种，累计救治贫困患者1900多万人，近1000万因病致贫返贫户成功脱贫。

五是基本公共卫生服务均等化水平进一步提高，公共卫生整体实力再上新台阶。人均基本公共卫生服务经费补助标准从2015年的40元提高到今年的74元，免费向城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目。优化重大传染病防控策略，实施职业病、地方病三年攻坚行动，实施扩大国家免疫规划，扩大癌症早诊早治覆盖人群，2019年重大慢性病过早死亡率比2015年降低10.8%。

六是妇幼保健工作继续加强，健康老龄化积极推进。有序调整完善生育政策，2019年二孩及以上孩次占比为59.5%。同时完善相关配套政策，促进3岁以下婴幼儿照护服务发展。全面加强出生缺陷综合防治，开展五类残疾儿童筛查、诊断和康复试点工作。加强老年健康教育和预防保健，大力发展医养结合，为居家老人提供医疗服务的机构达到4万多家，每年免费为65岁以上老人进行健康体检。

七是中医药守正创新迈出新步伐。中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，国务院召开全国中医药大会，中医药服务体系建设、人才培养、科技创新和质量提升等全面推进。全国现有中医机构6.5万多个，年诊疗量约11.6亿人次，中西医优势互补，相互促进，共同维护人民健康。（首席记者叶龙杰）