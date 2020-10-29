教你几招儿 摆脱“老掉牙”魔咒

早上一出家门，电梯里看见邻居王奶奶和吴奶奶，打了个招呼，然后以我牙小护犀利的职业操守，开启了话匣子：“您二老都该镶牙了，都没几颗了，吃饭多费劲。”二老讪讪一笑，说：“老掉牙，正常正常。”于是我拉住二老，噼里啪啦地一阵说，告诉二老防胜于治。

在我们的传统思维方式中，常把“老”和“掉牙”联系在一起。结果让许多人认为年龄大了掉牙是正常现象，其实这是一个误解。老年人掉牙的主要原因是牙齿疾病，龋病和牙周病是最常见的导致掉牙的牙齿疾病。老年人如果不得龋病和牙周病，是完全可以避免“老掉牙”的。

“掉一颗镶一颗太麻烦，不如等掉光了再一起镶。”这也是错误的观念。根据全国口腔健康流行病学调查显示，目前我国60岁以上的老年人平均缺牙10颗左右，缺牙修复率只有18%。有些老人认为，掉几个牙镶不镶没多大关系，这种想法也是错误的。缺了牙不仅影响食欲，还会导致营养不良。因此，建议老年人缺牙后要及时修复，切勿等全口牙都掉光了才去镶牙。发达国家将老年人牙的健康标准制订为“8020”：即80岁时仍然拥有20颗健康的牙齿。

我们应该怎样做，逃脱老掉牙的魔咒呢？

自我保健 每天要认真且正确刷牙，仅有一颗牙也要对它负责。例如：使用改良巴氏刷牙法进行刷牙、使用牙线等工具对牙缝进行及时清理、至少做到早晚刷牙饭后漱口。

合理饮食 少吃坚硬的食物。经常吃坚硬的食物，会使牙釉质过度磨损，易使人患牙本质过敏症，严重的可能会造成牙齿崩裂从而影响牙齿的寿命。

定期口腔检查 口腔健康检查最好半年一次，至少也应该一年检查一次，洗牙+口腔检查，及时发现问题。

及时镶牙 人的每颗牙齿都有不可替代的作用，哪怕有一颗牙齿缺失也会使人的咀嚼能力下降，影响消化吸收。缺牙时间长了还会造成邻牙倾倒、对颌牙占位、肌肉及关节变形等。

修复义齿（假牙）的种类

活动假牙 利用剩余天然牙基托下的黏膜和骨组织作为支撑，依靠义齿的固位体和基托来固位，用人工牙恢复形态和功能。

优点： 可自由取戴，对剩余牙的要求小，价格便宜。

缺点：安装以后适应时间稍长，且体积较大，放入口腔有异物感，有的还会影响发音，稳固性较差，咀嚼功能恢复较差，金属挂钩会影响美容效果，长时间使用可能对邻牙有一定的损害。

固定假牙 利用缺牙相邻两侧的好牙，把假牙固定其上，患者不用自行取戴，适合缺牙较少者。

优点： 固定假牙体积小，舒适、美观、无异物感，装入口腔后容易习惯，其咀嚼功能恢复很好，像真牙一样。

缺点：适应范围较窄，对剩余基牙要求高，而且要调磨正常牙齿。

种植牙 在缺牙的地方用手术将钛金属牙根植入牙槽骨内，然后安装假牙。

优点：种植牙不损伤邻牙，戴用后舒适，能够维持正常的牙槽骨，与天然牙有相近的咬合力，使用寿命也长。

缺点：费用较高，一些特殊的慢性疾病患者（如重型糖尿病、未控制的心脏病和高血压）、重度吸烟和酗酒等不能保持良好口腔卫生条件的患者不宜种植修复。

文/赵雪 （北京老年医院）