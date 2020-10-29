健康中国建设开局良好

国务院新闻办28日举行发布会，国家卫健委副主任于学军介绍“十三五”期间卫生健康改革发展有关情况。“十三五”期间，我国推动以治病为中心向以健康为中心转变，卫生健康事业改革发展取得显著进展，城乡居民健康水平持续提高，健康中国建设取得良好开局。

“十三五”期间，人均预期寿命从2015年的76.3岁提高到2019年的77.3岁。主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。个人卫生支出占卫生总费用比重从2015年的29.3%降至2019年的28.4%，为新世纪以来最低水平。

医药卫生体制改革攻坚克难，中国特色基本医疗卫生制度框架基本建立。稳步实施分级诊疗，推进医联体建设和县域综合医改，推进紧密型县域医共体建设，全面推进社区医院建设，推进家庭医生签约服务，提升基层医疗卫生水平，逐步优化全国层面高水平医疗资源的配置。全面推开公立医院综合改革，全部取消药品和耗材加成，破除以药补医机制，同步推进补偿机制和运行机制改革。健全全民医保制度，基本医保参保覆盖面稳定在95%以上。稳步实施异地就医直接结算。

医疗卫生服务体系不断完善，服务可及性不断提高。完善县域医疗卫生服务体系，84%的县级医院达到二级及以上医院水平。2015年至2019年，每千人口医疗卫生机构床位数从5.11张增长到6.30张，执业（助理）医师数从2.22人增长到2.77人，注册护士数从2.37人增长到3.18人。加快“互联网+医疗健康”发展，远程医疗服务覆盖国家级贫困县和边远地区。运用信息化技术优化服务流程，加快推动二级以上医院普遍提供预约诊疗、就诊导航、移动支付等线上服务，三级医院预约诊疗率超过50%。

健康扶贫成效显著。实现832个贫困县每个县至少有1家公立医院，其中10万人口以上的县至少有1家公立医院达到二级以上医院服务能力，每个乡镇和每个行政村都有1个卫生院和卫生室并配备合格医生，贫困群众常见病、慢性病基本能够就近获得及时诊治。将全部贫困人口纳入城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度三重保障范围，同时实行县域内住院先诊疗后付费和“一站式”结算，减轻医疗费用垫资负担。坚持精准脱贫，实行分类施策，确保政策措施“精准到人、精准到病”，破解因病致贫、因病返贫难题。采取大病集中救治一批、慢病签约服务一批、重病兜底保障一批的“三个一批”分类救治措施，为贫困人口提供救治服务。截至目前，已分类救治1900多万人，基本实现了贫困患者“应治尽治、应保尽保”。贫困地区卫生环境和群众健康状况明显改善，累计近1000万因病致贫返贫户脱贫。

基本公共卫生服务均等化水平进一步提高。加大重大传染病防控，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。人均基本公共卫生服务经费补助标准从2015年的40元提高到2020年的74元。免费向全体城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目。实施慢性病综合防控。先后完成第四批、第五批国家慢性病综合防控示范区建设，累计覆盖全国17.2%的县（市、区）。完善以慢性病与营养监测、死因监测、肿瘤登记为主体的慢性病监测体系。2019年我国重大慢性病过早死亡率比2015年降低10.8%。

妇幼保健和计划生育服务管理继续加强，积极推进健康老龄化。有序调整完善生育政策，从单独两孩再到全面两孩，2019年二孩及以上孩次占比为59.5%。加强儿童保健和儿童疾病防治。制定健康儿童行动计划，在全国范围内开展儿童早期发展示范基地创建工作。2019年全国3岁以下儿童系统管理率达到91.9%，7岁以下儿童健康管理率达到93.6%。加快健全社会保障体系，推进长期护理保险试点。将老年健康与医养结合服务列入国家基本公共卫生服务。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 02 版）