西藏提高困难群体救助标准

本报拉萨10月28日电 （记者徐驭尧）记者从西藏自治区民政厅获悉：截至9月底，全区15.3万余名城乡低保对象和1.3万余名特困人员救助供养对象实现应保尽保、应养尽养。

近年来，西藏深入推进城乡低保统筹，城市低保标准从2015年的每人每月590元提高到现在的每人每月847元，农村低保标准从2015年的每人每年2350元提高到现在的每人每年4713元。西藏还提高救助标准，完善救助方式，并在乡镇（街道）建立临时救助备用金制度。截至2020年9月底，全区共对17454人实施了临时救助，发放临时救助资金4815.51万元。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 07 版）