新疆喀什地区疾控中心： 目前已基本排除疫情蔓延扩散可能性

本报乌鲁木齐10月28日电 （记者阿尔达克）10月28日，在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的喀什疫情防控新闻发布会上，喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江说，目前已可以基本排除疫情蔓延扩散的可能性。

10月24日新疆疏附县报告首例新冠肺炎无症状感染者后，截至10月27日24时，新疆（含兵团）有确诊病例22例，无症状感染者161例，均为喀什地区疏附县报告。

王希江说，这次疏附县疫情无症状感染者比例很高，很大程度是由于核酸检测工作开展得及时高效，感染者在没有出现症状前就通过核酸检测主动筛查出来。经过连续奋战，截至10月27日17时，喀什地区已全部完成474.65万应检测人员的全员核酸检测工作。除已报告的疏附县183人呈阳性外，其余均为阴性。

王希江表示，我们将与国家和自治区流调专家密切配合，积极利用新技术、新手段继续开展流行病学和溯源调查，进一步加大对现有确诊病例、无症状感染者的流行病学调查力度，多措并举、层层排查、追根溯源，尽快把传染来源、传播路径搞清楚。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 06 版）