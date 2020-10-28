广西河池：韦春汝
韦春汝，女，壮族，中专，1974年5月
工作单位：庆远镇东屏村卫生室，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
韦春汝，974年生于河池宜州，从事医疗保健工作近20余载.坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者。同时，严格要求自己，不骄傲自满，坚持以服务医务工作为重.坚持精益求精，一丝不苟、救死扶伤的原则，做到无私奉献、无怨无悔。
在这个行业里我们不能停止下学习，俗话说活到老，学到老，我深切的体会到一个合格的乡村医生应具备的素质和条件。努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，才能更好的服务于乡里乡众。
只有奋斗者得脊梁才能托起生活永远得晴空。在今后的工作中，我将以锲而不舍得追求和永远向上得执着脚踏实地得去努力工作，严格要求自己，钻研业务，尽职尽责，为乡村医务工作贡献自己全部的力量！
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