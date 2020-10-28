国家卫健委：将总结推广新冠肺炎疫情防控过程中形成的好习惯 发挥爱国卫生工作作用 

人民网北京10月28日电 28日，国务院新闻办公室就“十三五”卫生健康改革发展有关情况举行发布会，国家卫生健康委员会规划司司长毛群安表示，《健康中国行动（2019-2030）》启动以来，取得了良好开局，公众对健康关注度不断提高，健康防病意识和能力不断提升，各地针对青少年近视、肥胖等突出健康问题，以及公众合理膳食、科学健身等开展了形式多样的健康促进活动，也取得了非常好的效果。

毛群安介绍，爱国卫生运动是建设健康中国的重要抓手，在“十三五”期间，爱国卫生运动以健康城市建设、卫生城镇创建、城乡环境卫生整治行动、农村“厕所革命”等为载体，组织动员人民群众解决生产生活中的突出卫生和健康问题，取得了显著成效。

在下一步的安排中，毛群安表示，要继续发挥好爱国卫生运动的组织优势和动员优势，聚焦我国居民的主要健康问题和健康的主要影响因素，深入开展健康社区、健康村镇、健康单位、健康家庭等健康细胞工程。通过健康细胞工程建设，构建完善健康管理和服务体系，实施医疗卫生、体育健身、环境保护、心理干预等综合治理。依靠全社会和广大人民群众共谋共建共管共评共享，让健康中国的各项任务在各个基层、各个单位落地生根。

毛群安称，还将总结推广新冠肺炎疫情防控过程中形成的一些好习惯，比如公共场所佩戴口罩，实施垃圾分类投放，保持社交距离，推广聚餐时的分餐、公筷，看病网上预约、网上咨询等人民健康的生活方式。同时，进一步丰富爱国卫生工作的内涵，创新工作方式方法，推动从环境卫生综合治理向全面社会健康管理转变，发挥爱国卫生工作在健康中国建设中的独特作用。