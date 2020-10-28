国家卫健委：“十三五”期间多措并举解决看病难、看病贵问题

人民网北京10月28日电（董童）在今日国新办举行的“十三五”卫生健康事业改革发展情况发布会上，国家卫生健康委员会党组成员、副主任于学军表示，医改是大家都关心的，特别是看病难和看病贵仍然是群众关心的重大民生问题。 “十三五”期间，党中央、国务院将深化医改纳入全面深化改革的总体部署统筹推进。在解决群众反映突出的看病难看病贵方面取得了积极成效。

于学军介绍，在解决看病难方面，国家卫健委主要抓促进优质医疗资源下沉和均衡配置的工作。一是有序推进区域医疗中心建设，考虑病种流向等因素，在8省开展试点，逐步优化全国层面的高水平的医疗资源配置。推进医联体建设和县域综合医改，现在84%的县级医院已经达到二级以上的医院水平。2019年全国县域内常见病、多发病就诊率已经达到90%左右。二是加强资源和服务整合。全国组建城市医疗集团已经达到1408个，县域医疗共同体达到3346个，跨区域的专科联盟达到3924个。同时推进家庭医生签约服务，试点社区医院建设，提升基层医疗水平。三是持续深化“放管服”促进健康产业和社会办医规范发展。四是加快“互联网+医疗健康”发展，远程医疗服务覆盖面大大拓展。

2019年，全国开展远程医疗服务超过了2172.3万人次。截至2019年底，258个地市实现区域内就诊一卡通。运用信息化技术优化服务流程，二级以上医院普遍实行预约诊疗、就诊导航、移动支付等线上服务。三级医院预约诊疗率超过50%。

在缓解看病贵方面，我们着力以降低药价为突破口，实施三医联动。主要采取了三项措施：一是推进国家组织药品集中采购和使用，着力降低虚高的药价。4个直辖市和7个副省级城市首批25个试点药品中选价格平均降幅达到52%，随后又扩大到全国，第二批中选药品价格平均下降53%。开展药品价格谈判，对进口抗癌药等实施零关税。完善国家基本药物制度，规范药品使用管理，保障短缺药品供应。二是全面推开公立医院综合改革。全部取消药品和耗材加成，破除以药补医的机制，开展现代医院管理试点，全面推进以质量为核心，公益为导向的绩效考核。三是健全全民医保制度。建立统一的城乡居民医保和大病保险制度。人均财政补助标准逐年提高，完善多元复合式支付方式，建立完善医疗救治制度，积极发展商业健康保险。

“‘十四五’是继续深化医改的关键时期，我们会继续努力，破解群众看病难、看病贵的问题。”于学军说。