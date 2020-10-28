国家卫健委：三项举措使近1000万因病致贫、返贫的贫困户成功脱贫

人民网北京10月28日电（董童）在今日国新办举行的“十三五”卫生健康事业改革发展情况发布会上，国家卫生健康委员会党组成员、副主任于学军表示，健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键战役，越是接近目标难度越大。国家卫生健康委把做好健康扶贫作为助力健康中国战略和乡村振兴战略的重要基础，卫生健康事业改革发展的重要任务，补短板、强弱项的重要手段。围绕贫困人群基本医疗有保障的目标，在精准施策上出实招、出硬招，在精准推进上下功夫，在精准落地上见实效，让贫困人口有地方看病、有医生看病、有制度看病的目标在逐步实现。

谈到具体措施时，于学军提出，一是着力提升贫困地区医疗卫生服务的能力。历史性的消除了农村贫困地区、乡村两级医疗卫生机构和人员“空白点“。每个贫困县至少有一家公立医院，每个乡镇和行政村至少有一个卫生院和卫生室，也都配备了合格的医生。组织三级医院和对口帮扶贫困县县医院，在推进县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构建设三个方面都取得了重要进展。”

二是补齐公共卫生服务的短板，全面推进传染病、地方病防治攻坚，推动艾滋病、结核病、包虫病等重大传染病、地方病综合防治，也都取得了历史性的成效。贫困地区群众健康水平也得到了明显提升。国家卫生健康委会同国家发改委先后印发综合医院“平疫结合”可转换病区、发热门诊、医疗卫生机构检验实验室等建筑技术导则，将贫困地区所有符合条件项目全部纳入中央投资支持范围。

三是有效保障贫困人口享有基本的医疗卫生服务。开展分类救治，分类救治1900多万贫困患者，持续做好重点人群的健康服务，全面实现对贫困人口的应保尽保、应迁尽迁、应治尽治。建档立卡贫困户医疗费用自付的比例已经下降到10%左右，建立起及时发现、精准救治、有效保障、跟踪预警，防止因病致贫、因病返贫的工作机制。累计使近1000万因病致贫、返贫的贫困户成功的摆脱贫困。

“下一步，国家卫生健康委还要继续总结这些成功经验，全面打好健康扶贫的收官之战，同时建立长短结合、标本兼治的长效机制，确保全面建成小康社会之时没有任何一个群体因健康而掉队。”于学军说。