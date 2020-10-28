国家卫健委：“十三五”期间优化重大疾病防治策略 切实加强公共卫生体系建设

人民网北京10月28日电（董童）在今日国新办举行的“十三五”卫生健康事业改革发展情况发布会上，国家卫生健康委员会党组成员、副主任于学军表示，“十三五”期间，面对多重疾病威胁和多种健康影响因素，国家卫生健康委不断深化公共卫生治理理念，优化重大疾病防治策略，切实加强公共卫生体系建设。

于学军介绍，2016年会同国家发改委、国家中医药管理局印发了《全民健康保障工程建设规划》，将公共卫生服务能力列为“十三五”期间重点支持的领域。在2016年至2020年，国家累计安排中央预算内的投资达到1415亿元支持包括像疾控中心建设等8000多个公共卫生的医疗项目，比“十二五”总投资增加了23%。基本建立了以疾病预防控制、应急救治、卫生监督等专业的公共卫生机构为骨干，以各级各类医疗机构为依托，以基层的医疗卫生机构为网底，以全民参与为支撑，覆盖全民的公共卫生服务体系。

“今年三部委又印发了《公共卫生防控救治能力建设方案》，重点加强疾控体系现代化，提升县级医院救治能力，健全城市传染病救治网络。国家重大疫情救治基地和公共设施平战两用的改造试点等方面的建设正在有序推进。这些都为提升群众基本公共卫生服务水平，有效应对突发公共卫生事件奠定了坚实的基础。”他说。

于学军还表示，“十三五”期间我国成功应对了像甲型H1N1流感、H7N9、埃博拉出血热等突发疫情，主要传染病的发病率显著下降。此次应对新冠疫情，是对我国公共卫生体系建设成效的一次集中检阅。

“‘十四五’时期，我们将会同有关部门，按照中央确定的公共卫生体系改革的方向和要求，立足更精准、更有效的‘防’，抓紧补短板、补漏洞、强弱项，在理顺体制机制，明确功能定位，加强监测预警，提高人员素质等方面加大工作力度，努力构建强大的公共卫生体系，有力维护人民健康。”于学军说。