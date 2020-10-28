第二届国际护理教育高峰论坛及学术年会举办

10月23—24日，由中国研究型医院学会护理教育专业委员会主办的“第二届国际护理教育高峰论坛及学术年会”召开。

本次国际护理教育高峰论坛及学术年会以线上线下相结合的方式召开，分设护理教育和健康照护2个专题。

护理教育专题学术交流中，上海复旦大学护理学院院长胡雁、北京大学护理学院院长尚少梅和北京协和医院潘慧分别以《护理院校与临床教学存在的问题与改进建议》、《中国护理研究生教育发展现状》、《标准化病人培训及应用体系的建立和思考》为题作了报告。胡雁在报告中指出，提升护理学本科生专业素养、临床思维、实践能力是专业建设的关键环节，以“知识导向型和操作技能型”为主的教学模式对学生的归纳、表达、评判性思维训练不足，建议对照护理学类教学质量国家标准提升护理学本科临床实践能力，做到“回归基本、回归临床、回归人文”和“突出学生中心、突出能力培养、突出人文精神”，改革临床教学模式为床旁教学，进行体验式、结构化、思维训练及人文素养浸润式培养；尚少梅在报告中阐述了护理学术学位与专业学位注重学术创新能力与职业胜任能力评价的不同及其定位等。

健康照护专题中，中国研究型医院学会护理教育专业委员会主任委员王社芬就《健康照护师国家新职业标准》进行了详尽解析，指出健康照护师是适应我国社会发展需求的一个新职业，其定位与国际接轨，主要提供疾病预防、治疗性护理、康复教育等专业知识和技能，是介于护士与养老护理员、育婴员、家政服务员之间的新职业等；上海健康医学院护理与健康管理学院副院长陈荣凤全面介绍了健康与社会照护技能国际大赛概况，分析了健康照护师的职业发展前景、标杆与挑战；同时，飞利浦中国研究院田聪研究员和加拿大安省政府养老机构高级管理师张静分别做了《推动互联关护创新，主推健康照护发展》、《加拿大居家照护系统模式》专题介绍。