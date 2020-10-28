平安医保科技助力辽宁省智慧医保建设

10月，鞍山市医疗保险市级统筹及城乡居民医疗保险整合系统升级改造项目（DRG点数法审核服务）中标结果公告显示，平安医保科技成功中标。

据悉，本次中标项目将为鞍山市医保中心提供DRG日常审核、知识库维护服务以及DRG智能审核系统建设服务。通过相关智慧医保信息化建设的持续落地，未来将有望协助鞍山平稳推动当地支付制度改革，提升当地医保基金精细化管理水平，从而助力当局居民的医疗健康服务保障水平。

自国家医保局2018年3月成立以来，中国医保改革翻开新篇章，医保支付方式改革成为深化医保工作的重点推进方向之一。业内专家认为，通过支付方式的深化改革，不仅可以进一步强化医保标准化、精细化管理，同时也有望促进医疗机构加强对自身医疗服务行为的管理，从而主动降低医疗支付成本。

据悉，平安医保科技作为中国平安“大医疗健康”战略的重要组成部分与集团智慧城市建设的核心成员，自公司成立以来，一直聚焦医保支付制度改革重点领域，并致力于向各级医保局提供精准、高效、便捷的医保支付综合解决方案，协助政府推进医保支付改革落地。截至目前，公司对外提供的智慧医保解决方案中的“综合支付（DRGs）”服务已覆盖深圳、常州、吉安、鞍山、聊城、青岛、三亚、潍坊在内的8座城市。

本次项目的中标，也标志着公司在智慧医保信息化建设服务领域的深耕细作，获得更多省市政府的认可。截止2020年10月，已累计中标山东、云南、青岛、河北、海南、贵州、新疆、陕西等多个省级医保信息化平台建设项目，省平台项目核心标段的中标率高达100%。

平安医保科技相关负责人表示，公司将利用自身独特优势，持续提升智能风控引擎的核心能力，并基于行业领先的人工智能与数据洞见、治理、精算能力，通过“线上+线下”、“ 事前事中事后”的一体化智能监管服务，协助各级医保局有效加强医保基金监管与医疗服务质量监管能力，为国家医保基金监管工作提供有效技术支撑。