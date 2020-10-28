北京市卫健委：到2025年实现全市医疗机构医务社会工作全覆盖

新华社北京10月26日电（记者侠克）记者26日从北京市卫生健康委获悉，到2025年，北京将实现全市医疗机构医务社会工作全覆盖。

医务社会工作是指在卫生健康领域，社会工作者运用社会工作价值理念与专业方法，帮助患者及家属预防、缓解和解决因疾病所导致的情绪、心理和社会问题，提升医疗效果，促进公众健康的职业活动。据介绍，2020年北京市在部分综合性医院和儿科、精神卫生、肿瘤、康复等专科医院以及社区卫生服务中心试点开展医务社会工作，计划到2022年，逐步在全市医疗卫生机构进行推广，并鼓励有条件的医疗机构配备专职医务社会工作者。

“卫生健康领域引入医务社会工作，有利于改善医疗服务，强化人文关怀，促进医患沟通，构建和谐医患关系。”北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，医护人员重在治疗患者生理上的疾病，而医务社会工作者则聚焦解决患者心理、社会层面的问题。

首都儿科研究所党委书记刘中勋认为，医务社会工作对于改进医疗服务，构建和谐医患关系具有重要意义。“目前，首都儿科研究所有专职医务社工3人，服务覆盖18个临床科室，每年服务患儿超过1万人次。”

据悉，近期北京市卫生健康委联合市委社工委市民政局、市教委、市财政局、市人力社保局等部门，印发《关于发展医务社会工作的实施意见》，明确了医务社会工作的服务内容、岗位设置、人才来源、专业人才的晋升渠道、专业人才培养方向以及发展的保障机制等重点内容。

高小俊表示，未来北京市卫生健康委将联合有关委办局推动意见落实落地，探索医务社会工作发展的成熟经验和模式；培育服务示范项目，推出一批有创新、可复制、易推广的医务社工服务项目；加强专业人才培训，着力培养一批既懂社工专业知识，又懂医学常识的复合型人才。