山西两万人口达脱贫标准

山西省扶贫办日前召开全国扶贫日媒体通气会。记者从会上获悉，该省剩余2.16万贫困人口已全部达到脱贫标准，贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题基本得到解决。

据介绍，山西是全国扶贫开发重点省份，2014年建档立卡，全省共识别农村贫困人口329万，贫困发生率为13.6%。到2019年年底，58个贫困县全部摘帽，7993个贫困村全部退出，区域性整体贫困基本解决，贫困人口由329万减少到2.16万，贫困发生率由13.6%降到0.1%以下。

山西省扶贫办副主任张建成表示，今年以来，山西省紧盯剩余2.16万贫困人口，突出精准施策，减贫防贫两手抓，目前剩余贫困人口全部达到脱贫标准，脱贫不稳户和边缘易致贫户全部落实针对性帮扶措施，各类问题整改基本到位。下一步要严格落实“四个不摘”要求，落实好防止返贫监测和帮扶，把巩固脱贫成果、提升脱贫质量作为稳定脱贫的新起点、全面小康的新亮点、乡村振兴的新支点。（记者崔志芳）