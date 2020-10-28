小苏打或可靶向治疗骨质疏松

“将无毒无害的小苏打（碳酸氢钠）包载到一种安全的纳米‘胶囊’（脂质体）中，通过表面搭载具有骨结合力的四环素，使其靶向吸附在骨表面。当破骨细胞进行酸分泌破坏骨组织时，其可即刻释放碳酸氢钠，抑制破骨细胞的功能，达到从根本上预防骨质疏松的目的。”近日，浙江大学附属邵逸夫医院骨科范顺武教授联合浙江大学化学系唐睿康教授研究团队取得的研究成果，发表在《美国化学会志》上。

据介绍，破骨细胞就像是大树中的白蚁，一旦活跃，即使是参天大树，也会因长期蛀蚀而倒下。目前的研究认为，骨质疏松的首要病因是破骨细胞异常激活，而破骨细胞进行酸分泌被认为是破骨细胞骨破坏的关键起始因素，是其降解骨组织的必要前提。

临床上治疗骨质疏松症的主要药物，通过集中对破骨或成骨细胞生物学的调控达到抗骨吸收和促骨合成代谢的目的，但却没有从源头上扼杀破骨细胞形成的外部酸环境这一关键初始步骤。因此，现有药物可在一定程度上减缓老年人的骨量丢失，但往往无法完全逆转已经发生的骨质破坏，同时非骨选择性给药还会导致脱靶和其他脏器毒副作用。

此外，破骨细胞虽然是骨质疏松的祸源，但许多研究表明，它在泌酸之前作为“前体细胞”对骨形成、血管形成具有促进作用，因此对破骨细胞的精准靶向抑制十分重要。

范顺武团队联手唐睿康团队，开拓性地将碳酸氢钠脂质体靶向到骨面，形成碱性保护层，中和破骨细胞泌酸，抑制破骨细胞的异常活化，重塑骨微环境平衡，达到治疗骨质疏松的效果。

浙大邵逸夫医院骨科医生林贤丰介绍，研究发现碱性脂质体材料中和破骨细胞局部酸性环境后，诱导了破骨细胞出现大量凋亡，并进一步释放出大量细胞外囊泡。“这就像一副多米诺骨牌，层层推进，逐级放大，进而全面抵御破骨细胞增强而引起的骨破坏。”（通讯员李文芳 记者郑纯胜）