“十三五”农业农村发展成绩亮眼

【来自国新办新闻发布会的报道】

粮食产量将连续6年超过1.3万亿斤，水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，农业科技进步贡献率突破60%，全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，主要农作物良种实现全覆盖……一系列数据，展现着我国“十三五”时期农业农村发展的亮丽成绩单。

“‘十三五’时期，我国农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革，‘十三五’规划确定的农业农村发展各项目标任务胜利完成，为如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供了有力支撑，为稳定经济社会发展大局、应对国内外风险挑战争取了战略主动。”在10月27日国务院新闻办举行的新闻发布会上，农业农村部副部长刘焕鑫指出。

14亿中国人的饭碗端得更牢

“十三五”时期，为适应人民群众由“吃得饱”向“吃得好”转变，农业发展由数量导向转向提质导向，各地持续深化农业供给侧结构性改革，推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，粮食等重要农产品供给水平明显提升。

刘焕鑫指出，粮食供给水平的提升体现在总量充足、结构优化、品质提升三方面。

五年来，我国实施藏粮于地、藏粮于技战略，完成8亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田建设任务，划定10.88亿亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，粮食产量将连续6年超过1.3万亿斤，产能再上一个新台阶。水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，肉蛋奶、果菜茶品种丰富供应充裕，有效满足了人民群众日益增长的消费需求。

五年来，各地坚持以市场需求为导向，调整优化农业结构，绿色优质农产品供给明显增加。强筋、弱筋优质专用小麦占比达35.8%，优质稻谷种植面积进一步扩大，大豆种植面积连续5年增加，生猪养殖规模化率达53%，牛羊肉产量较快增长，满足了消费结构升级需要。

刘焕鑫介绍，为保障农产品质量安全，我国坚持“产出来”和“管出来”两手抓，食用农产品生产标准体系基本建立，合格证制度全面推行，农产品质量安全监测合格率稳定在97%以上，老百姓“舌尖上的安全”保障更加有力。

乡村振兴实现良好开局

党的十九大作出实施乡村振兴战略的重大决策部署，明确提出了产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求。各地围绕这一要求，全面推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

“目前，乡村振兴战略规划明确的7个方面、59项重点任务进展顺利，82项重大工程、重大行动、重大计划有序推进。各地开展了乡村振兴示范引领工作，探索形成了人居环境整治、产业园区带动、美丽乡村建设、乡风文明建设等一批典型范例，乡村振兴开局良好。”农业农村部总经济师魏百刚指出。

目前，各地普遍建立了五级书记抓乡村振兴的领导机制，基本形成了规划先行、梯次推进的工作局面，乡村振兴的政策框架基本构建，一批标志性的重大工程启动实施。

“围绕抓重点、补短板、强弱项，实施了农村人居环境整治、高标准农田建设、农业科技创新、国家现代农业产业园建设、东北黑土地保护性耕作、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设等一批基础性、长远性的工程项目，进一步夯实了农业农村发展的物质基础。”魏百刚说。

在一系列重大部署和政策的推动下，农村基础设施和人居环境有了显著改善，农村卫生厕所普及率超过65%，行政村生活垃圾收运处置体系覆盖率超过90%，农村人居环境整治三年行动目标任务基本完成。农村水电路讯等基础设施加快建设，教育、医疗、养老等公共服务水平不断提升，乡村治理体系进一步完善，乡村面貌焕发新气象。

农村改革“四梁八柱”基本构建

改革，是乡村焕发生机活力的重要法宝。“十三五”以来，我国农村改革持续深化，初步构建起了实施乡村振兴战略的“四梁八柱”。

农业农村部党组成员吴宏耀介绍，“十三五”时期，我国农村土地制度改革取得重大进展，承包地确权登记颁证工作顺利完成，“三权”分置体系初步确立，第二轮土地承包到期后再延长30年，让农民群众吃上了长效“定心丸”。我国将启动实施新一轮的宅基地制度改革试点，同时农村集体经营性建设用地入市、农村集体土地征收制度改革也在全面推进。

随着农村集体产权制度改革稳步推进，我国农村集体清产核资工作顺利完成，全国共清查核实农村集体资产6.5万亿元，确认集体经济组织成员6亿多人。

“下一步，我们将把完善‘三农’制度和政策体系摆在更加突出的位置，继续以处理好农民和土地的关系为主线，围绕完善农村产权制度和要素市场化配置机制，推出重大改革举措，促进城乡要素自由流动和平等交换，充分激发农村发展内生动力，为推进乡村全面振兴提供更加有力的制度支撑。”吴宏耀说。（记者 李慧 董蓓）