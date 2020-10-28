新疆喀什全力开展疫情防控

本报乌鲁木齐10月27日电 （记者杨明方、阿尔达克）记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的喀什疫情防控新闻发布会上获悉：喀什地区27日新增确诊病例5例，均为此前无症状感染者转确诊。截至10月27日17时，喀什地区已全部完成全员核酸检测，除疏附县已报告的183人呈阳性外，其余均为阴性。此次疫情发生后，新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部立即启动应急响应预案，有序高效开展疫情防控工作。

喀什地区卫健委党组书记李林玉介绍，疫情发生后，喀什地区争分夺秒、全力以赴开展全员免费核酸检测工作。喀什地区需检测总人数474.65万人，于10月27日17时已全部完成全地区全员核酸检测。

疫情发生后，自治区党委第一时间就妥善处置疫情、确保各族群众生命安全和身体健康做出安排部署，并派出工作组、专家组赴喀什指导防控工作。国家卫生健康委疾控局与中国疾控中心流行病学调查专家组成的工作组抵达喀什地区，与自治区疾控中心流调队伍和喀什当地流调力量共同开展工作。目前，在已检出的无症状感染者中尚未发现有明确的与相关疑似病例、确诊病例、发热病人接触史，或与冷链物品、野生动物的接触史。疫情的溯源工作正在进行中。经对发现的无症状感染者样本病毒进行全基因组分析，排除疏附县疫情与7月份乌鲁木齐疫情病毒的相关性。

喀什地区行署副秘书长艾赛提·吾拉音木介绍，疏附县疫情发生后，喀什地区全力保证物资供应充足、价格稳定，同时做好困难群众各项生活保障工作，安排村（社区）干部做好贫困户、孤寡老人、残疾人等群体慰问帮扶，及时向低保户、困难家庭免费发放生活必需品，切实解决好他们的实际困难。