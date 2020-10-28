绿色筑底，生态文明深入人心

“十三五”时期我国成为世界上污染治理力度最大的国家，生态文明建设取得巨大成就，进一步擦亮全面小康的绿色底色

我国进入高质量发展阶段，还需要继续加快构建生态文明体系，推动我国经济发展质量和效益显著提升

今年1月至8月，北京市空气优良天数累计达170天；陕西省加快能源产业绿色转型，2019年碳排放强度较2015年下降21％；青海省实施重点流域干支流环境综合整治，湟水河变成“清水河”……一段时间以来，很多地方都传来了或提前、或超额完成“十三五”规划目标的喜讯，描绘出全国生态环境持续改善的美丽图景。

小康全面不全面，生态环境质量很关键。习近平总书记强调：“不能一边宣布全面建成小康社会，一边生态环境质量仍然很差，这样人民不会认可，也经不起历史检验。”正是从这样的政治高度出发，各级党委和政府以壮士断腕的决心、背水一战的勇气、攻城拔寨的拼劲，认真贯彻落实习近平生态文明思想，切实解决人民最关心最直接最现实的生态环境问题。从坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，到实施保护天然林、退耕还林还草等生态保护重大工程，再到开展排污许可、实行河湖长制、禁止洋垃圾入境，“十三五”时期我国成为世界上污染治理力度最大的国家，生态文明建设取得巨大成就，进一步擦亮全面小康的绿色底色。

生态环境问题归根结底是发展方式和生活方式问题。要从根本上解决生态环境问题，必须加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。“十三五”时期，生态旅游、生态农业快速发展，减排增收、变废为宝的企业遍地开花，许多保护区的渔民成为清漂人、伐木工变身护林员，这些事例无不说明：通过技术创新、结构优化、思路转变，生态与经济能够平衡，保护和发展能够双赢。处理好“绿水青山”和“金山银山”的关系，不仅是实现可持续发展的内在要求，而且是推进现代化建设的重大原则。我国进入高质量发展阶段，还需要继续加快构建生态文明体系，推动我国经济发展质量和效益显著提升。

习近平总书记指出：“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。”按照“坚持绿色富国、绿色惠民”的要求，“十三五”时期重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。“蓝天变多了，空气新鲜了，河水清澈了”，道出了“十三五”时期广大群众的共同心声。当普惠的生态福祉逐渐成为现实，又进一步激发了人们投身生态文明建设的热情。2020年度《公民生态环境行为调查报告》显示，68.5%的受访者经常选择低碳出行，超五成在过去一年参加过环保志愿活动。绿色低碳日益融入生活，环保意识日渐浓厚，形成生态文明建设的强大合力。

新时代的生态环境治理是从系统工程和全局角度寻求新的治理之道，强调统筹兼顾、整体施策、多措并举，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。“十四五”时期我国将进入新发展阶段，要构建新发展格局、打造发展新优势，必须坚持绿色发展理念，推动生态文明建设再上新台阶。相信努力推进人与自然和谐共生的现代化，我们一定能赢得中华民族永续发展的美好未来。