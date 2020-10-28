阿根廷加大疫情防控力度

当地时间10月26日晚，阿根廷卫生部发布公报显示，该国新冠肺炎确诊病例累计已突破110万例。针对近期疫情有所反弹，阿根廷政府积极调整政策，加大了疫情防控力度。目前该国已累计完成检测200余万人次，近期每日的检测量都在两万人次左右。

今年3月阿根廷发生疫情后，阿根廷政府迅速宣布进入全国卫生紧急状态，采取了封锁边境、全民强制隔离等一系列严格措施，疫情得到有效控制。但随着隔离措施逐渐放宽，多个行业复工复产，疫情出现反弹。

针对地区间疫情严重程度不同的实际，阿根廷政府采取了因地制宜的应对措施。在病例增长较快的地区，阿根廷总统费尔南德斯宣布了隔离新政，限制了18个省份的人员流动。在首都等疫情平稳地区，商场可以在限制人数的情况下恢复营业，餐厅可以在户外提供堂食服务，学校分批复课，部分国内航班和长途汽车恢复运营。阿根廷政府表示，今后的防疫政策将根据实际情况进行动态调整。

阿根廷卫生系统正积极提升救治能力。根据轻症患者较多、死亡率较低的疫情特点，阿卫生部建立了方舱医院，及时向各省份的医疗机构调配医疗资源，有效保障医疗体系正常运转。为提高检测能力，阿根廷科研人员自主研发了新冠病毒检测试剂，这种试剂成本较低，操作简易并且检测快速，即将大规模投入使用。

阿根廷还努力与多国展开疫苗合作，期待能早日通过大规模接种疫苗的方式缓解紧张形势。阿根廷卫生部长加西亚透露，根据目前疫苗的研发情况，阿根廷有望在明年年初获得疫苗，预计明年3月可以实现大规模接种。

阿根廷社会学家德罗莎表示，疫情防控期间，阿根廷社会以及民众的生活习惯发生了深刻变化。现在，人们已经习惯了戴口罩出行，在公共场所自觉保持社交距离，即使在节日期间也没有出现大规模聚会。

阿根廷交通部长梅奥尼表示，政府正努力恢复航空和铁路系统的长距离交通运输。考虑到各省份的疫情严重程度不同，交通系统的恢复会采取渐进方式。目前，民航已经部分恢复，所有航班均安装有高效空气过滤器，乘客不用担心飞机空调造成病毒传染。交通部将与各省政府积极配合，根据各地疫情实际情况控制乘客数量。“政府的目标不仅仅是恢复公共交通正常化，还要恢复总体经济活动正常化”。

（本报布宜诺斯艾利斯10月27日电）