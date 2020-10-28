研究表明：50至60岁女性患“长期性新冠肺炎”风险最高

据英国《卫报》10月21日报道，分析显示，50岁至60岁女性患“长期新冠肺炎”的风险最大。年龄越大，患病第一周内出现五个或五个以上症状也与出现持续健康问题风险升高有关。

由伦敦国王学院克莱尔·史蒂文斯博士和蒂姆·斯佩克特教授领导的这项研究分析了4182名新冠肺炎症状研究应用程序用户的数据，这些用户一直记录自己的健康状况，并且检测结果呈阳性。

报道称，总体来说，女性出现持续一个月以上新冠肺炎症状的可能性是男性的两倍——但这种情况只会持续到60岁左右，届时他们的风险等级会变得更加接近。

报道认为，年龄增长还与患长期新冠肺炎风险上升有关，70岁以上人中22%患病四周或四周以上，而18岁至49岁人中这一比例为10%。

对50岁至60岁年龄段女性来说，这两个风险因素似乎结合在一起：与18岁至30岁年龄段人相比，她们出现新冠肺炎持久症状的可能性为八倍。不过，年龄在40岁至50岁人群中，男性和女性差异最大，女性患长期新冠肺炎的风险是男性的两倍。

斯佩克特说：“这与你在自身免疫性疾病中看到的情况类似。在更年期到来前，类风湿性关节炎、甲状腺疾病和红斑狼疮等疾病在女性身上的发病率是两到三倍，然后就变得更加接近。”他猜测，免疫系统对新冠病毒应对方式的性别差异可能是造成这种差异的原因。 （新华社发）