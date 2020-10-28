农业农村部：全国农村卫生厕所普及率达到65%以上

中新网10月27日电 农业农村部党组成员吴宏耀27日表示，农村厕所革命扎实推进，目前，全国农村卫生厕所普及率达到65%以上，2018年以来累计新改造农村户厕3000多万户。

国新办27日举行新闻发布会，介绍“十三五”时期农业农村发展主要成就有关情况。会上有记者就农村改厕、污水和垃圾处理情况提问：《农村人居环境整治三年行动方案》进展情况如何？取得了哪些成效？

吴宏耀回应称，2018年初，中办、国办印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，中央农办、农业农村部积极发挥牵头作用，会同有关部门，按照党中央、国务院的决策部署，深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，扎实推进三年行动方案落实。目前，农村人居环境整治全面推开，取得重大阶段性成效，三年行动方案目标任务基本完成。

吴宏耀从三个方面介绍农村人居环境整治成果，一是绝大多数村庄实现干净整洁。2018年底，中央农办、农业农村部等18个部门启动实施村庄清洁行动，相继组织系列战疫，广泛发动农民群众自觉开展“三清一改”，即清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯，集中整治村庄“脏乱差”问题。95%以上的村庄开展了清洁活动，村容村貌明显改善。

二是农村厕所革命扎实推进。农业农村部始终坚持因地制宜、分类施策、好字当头、质量优先，通过印发政策文件、召开部署会议、加强技术支撑、开展督促检查、强化宣传培训等，指导各地优先推进一类县、稳步推进二类县农村改厕，在三类县开展试点示范；要求各地改一个、成一个，提升农村改厕工作质量与实效，确保好事办好、群众满意。目前，全国农村卫生厕所普及率达到65%以上，2018年以来累计新改造农村户厕3000多万户。

第三，统筹推进农村生活垃圾污水治理等任务。农业农村部积极配合相关部门，加强农村生活垃圾污水治理，完善建设和管护机制。目前，农村生活垃圾收运处置体系已覆盖全国90%以上的行政村，全国排查出的2.4万个非正规垃圾堆放点中99%已完成整治，农村生活污水治理水平有新的提高。

提及下一步，吴宏耀表示农业农村部将在认真总结三年行动方案实施成效的基础上，研究谋划好“十四五”农村人居环境整治提升工作，一年接着一年干，持续改善农村人居环境，让农民群众有更多的获得感和幸福感。