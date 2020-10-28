如何保障由“吃得饱”转向“吃得好”？农业农村部回应

中新网10月27日电 “十三五”时期，为适应人民群众由“吃得饱”向“吃得好”转变，粮食等重要农产品保障情况如何？在国新办27日举行的发布会上，农业农村部副部长刘焕鑫用“总量充足”“结构优化”“品质提升”三个词作出概括。

刘焕鑫指出，随着人民生活水平提高，消费正由“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”加快转变。为有效满足老百姓消费升级需求，各级农业农村部门持续深化农业供给侧结构性改革，大力推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，粮食等重要农产品供给水平明显提升。

刘焕鑫用“总量充足”“结构优化”“品质提升”三个词来概括“十三五”时期的转变：

第一个词，总量充足。这五年，农业农村部始终把解决好吃饭问题作为首要职责，大力实施重要农产品保障战略，粮食和重要副食品供给充足，粮食生产再上新台阶，稳定在1.3万亿斤以上，人均粮食占有量稳定在470公斤以上，远高于国际公认的400公斤粮食安全线。14亿中国人的饭碗牢牢端在自己手中。棉油糖生产能力进一步提升，“菜篮子”产品丰产丰收、供应充足。2019年，中国年产出肉类7759万吨，禽蛋3309万吨，牛奶3201万吨，水果2.74亿吨，蔬菜7.21亿吨，水产品6480万吨，预计今年这些产品产量总体保持稳定增长。老百姓“米袋子”“菜篮子”越来越丰盈，只要有需求，就能有供应。

第二个词，结构优化。这五年，农业农村部坚持以市场需求为导向，着力调整优化农业结构，绿色优质农产品供给明显增加，种植业结构持续优化，过去小麦主要用来做馒头和面条，现在用作面包、糕点的强筋、弱筋优质专用小麦占比有了较大幅度提高，已经达到35.8%，优质稻谷面积进一步扩大，大豆面积连续5年增加，粮改饲面积超过1500万亩，粮经饲三元结构初步构建，畜牧业也在加快升级，生猪养殖规模化率超过一半，达到了53%，牛羊肉较快增长，更多消费者购买国产奶粉，满足了消费结构升级需要。

第三个词，品质提升。这五年，农业农村部把质量安全摆在更加突出的位置，坚持“产出来”和“管出来”两手抓，食用农产品生产标准体系基本建立，合格证制度全面推行，农产品质量安全监测合格率稳定在97%以上，老百姓舌尖上的安全保障更加有力，认定绿色、有机和地理标志农产品超过4.92万个，越来越多绿色优质农产品摆上了超市货架和百姓餐桌。

谈及下一步，刘焕鑫表示，为更好满足人民日益增长的美好生活需要，农业农村部将深入实施重要农产品保障战略，持续深化农业供给侧结构性改革，启动实施重要农产品区域布局和生产供给方案，着力稳定粮食生产，着力增加“菜篮子”产品有效供给，调整优化农产品结构，不断提高农产品质量效益和竞争力。