法国确诊病例接近120万 马克龙将宣布新措施遏制疫情恶化

中新社巴黎10月27日电 (记者 李洋)当地时间27日，法国累计新冠肺炎确诊病例接近120万例。法国总统马克龙将于28日宣布旨在遏制疫情恶化的新措施。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国27日单日新增确诊病例回升至3万例以上，达33417例。法国官方累计确诊病例当天接近120万例，达1198695例。法国新冠肺炎死亡病例现为35541例，新增死亡病例达523例。

法国新冠住院患者人数27日增至18978人，比前一日增加1194人；重症患者人数现为2918人，比前一天增加148人。大巴黎地区新冠住院患者人数27日已经升至4657人，其中重症患者增至818人，在重症监护室的病床占用率已达73%。

法国总统马克龙将于28日晚8点再度发表全国电视直播讲话，届时将宣布新措施以遏制疫情恶化。马克龙27日和28日主持召开法国国防委员会会议，研究疫情应对措施。

法国总理卡斯泰27日晚与法国各政党领导人举行会议，宣布准备于29日在法国国民议会辩论并投票表决相关防疫措施。卡斯泰表示，强化防疫措施对于抗击疫情是必不可少的。

法国官方将要采取的新措施仍在讨论中，目前考虑的方案包括延长宵禁时间、周末封城、局部封城等。全法范围的严格管制措施也在考虑中。有法国官员表示，病毒目前在到处扩散，因而需要立即制定国家层面的整体抗疫举措。

除了常规防疫措施，法国目前主要通过实施宵禁来阻遏病毒的进一步传播。法国官方已经将实施宵禁区域扩大至54个省份，涉及全法4600万人。宵禁时段为晚9点至次日早6点，宵禁至少持续6周。法国政府内部已有人认为只采取宵禁措施已经不足以遏制疫情恶化，“人们不会因为宵禁而改变防疫习惯”。