秋日干燥 喝碗润肤养颜汤

秋天空气干燥，导致皮肤表面的皮脂腺与汗腺分泌减少,皮肤角质层水分减少，皮肤容易干燥起皱、紧绷，甚至出现鳞屑、丘疹、瘙痒等不适。老年人由于气血虚弱、阴津不足，肌肤失养，干燥瘙痒问题尤为明显。广州医科大学附属中医医院皮肤科主任中医师马万里提醒，秋季应该加强护肤，减少瘙痒症、过敏性皮炎、乏脂性皮炎、干燥性湿疹等问题的发生。

那秋季究竟应该如何护肤呢？广州医科大学附属中医医院皮肤科刘敏怡主治中医师介绍，可从三方面做起：

1.清洁皮肤：可选择有清洁力但温和不刺激的氨基酸类洁面乳；洗脸用温水或冷水；洗澡水温适宜控制在37℃左右，洗澡时间15分钟内，可选择具有保湿性的沐浴露，洗澡后涂抹润肤露，如凡士林、维生素E乳等。

2.注重保湿：入秋后，皮肤补水保湿尤为重要，建议选用保湿润肤类的护肤品，如玻尿酸、鱼肝油、尿素霜等。敏感肌可选用安全性较高的医用护肤品。

3.注意防晒：秋天紫外线依然较强，可选择防晒指数SPF25左右的防晒霜。

3款润肤养颜汤请收好

除了做好皮肤的清洁、保湿、防晒以外，食疗也有重要作用。马万里指出，秋季进补应以养阴润燥为主，具有生津润燥、益气补血、甘润养肺作用的食物和药材，可以改善皮肤干燥、润肤养颜，如人参、沙参、百合、大枣、山药、枸杞子、松子仁、麦冬、灵芝、胡萝卜、核桃、银耳、猪皮、蜂蜜、雪梨、黑芝麻、鸭肉、猪蹄等；同时应避免食用辛辣刺激、煎炸食物，保证摄入足够的水分。

下面为大家介绍3款润肤养颜汤：

1.黄精熟地猪骨汤

材料：黄精20克，熟地黄20克，猪骨250克。

做法：先将猪骨洗净，斩件，焯水备用；黄精、熟地洗净，先用适量清水泡20分钟左右；加入猪骨，大火煮沸后，改用小火煲1小时，加少许盐即可。

此汤口感清甜，有助于改善皮肤干燥起皱的问题。

2.西洋参乌鸡汤

材料：乌鸡500克，西洋参3克，枸杞子15克，麦冬10克，红枣5枚，生姜2片。

做法：乌鸡洗净，放入锅中煮开，撇去浮沫后将鸡肉斩块，放进砂锅，再放入西洋参、姜片、红枣和枸杞、麦冬，倒入适量水，煲1.5小时后调味食用。

该汤具有补气养血、滋阴清热的功效。特别适合于秋季皮肤干燥，兼有虚热的表现，如心烦不眠、口渴咽干、手足心热等。

3.沙参玉竹瘦肉汤

材料：瘦肉500克，沙参30克，玉竹30克，无花果6个，百合20克，雪梨1个。

做法：瘦肉洗净切块，焯水去沫。雪梨洗净、去芯，切块备用。将沙参、玉竹、无花果、百合洗净，放入瘦肉、雪梨，加适量清水，大火煮15分钟后转小火煲1.5个小时，最后调味即可。

此汤味道甘甜，非常适合干燥的秋季食用。

（全媒体记者张青梅 通讯员梁译尹、高三德）