美国日均新冠死亡病例升至794例

新华社电 最新数据显示，美国最近两周的日均新冠死亡病例比此前两周增加10%，绝大部分地区日均新增确诊病例呈上升趋势，令人担忧秋冬季节疫情恶化。

约翰斯·霍普金斯大学26日发布的数据显示，美国过去两周日均新冠死亡病例数升至794例，而此前两周为721例。全美50个州中，47个州的日均新冠确诊病例增加，34个州的日均新冠死亡病例增加。

明尼苏达大学传染病专家迈克尔·奥斯特霍姆说，疫情迟迟没有结束，不少美国人对各类限制措施越发“感到倦怠”，不戴口罩、随意出门的情形越来越多，再加上秋冬日渐寒冷，人们的聚集活动从室外空旷场所转向室内狭小空间，使得感染几率上升。

白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯视察过将近40个州的疫情，26日视察北达科他州首府俾斯麦时看到人们普遍忽视社交隔离规定、戴口罩的人寥寥无几，批评当地防疫情况是“她所见过最差劲的”。

伯克斯说：“过去24小时，我们在俾斯麦走走看看，发现无论是在杂货店、餐馆，还是宾馆里，戴口罩的人都远远少于我们见过的美国其他地方。”

据约翰斯·霍普金斯大学汇总数据，美国23日和24日连续两天新增新冠确诊病例突破8万例，其中23日新增83757例、24日新增83718例，均超过7月16日的单日最高纪录77362例。从25日发布的过去7天平均值看，美国日均新增确诊68767例，超过7月中旬67293例的最高纪录。

不少专家早就提醒，美国秋冬季节新冠感染及死亡病例可能大幅上升。华盛顿大学预测，美国到明年2月1日累计新冠死亡病例数量可能达到38.6万例。

眼下，美国累计新冠确诊病例超过860万例，累计死亡病例超过22.5万例。

相关

疫情反扑凶猛 欧洲多国拧紧防疫“发条”

欧洲第二波新冠疫情反扑凶猛，多国单日新增病例和住院人数屡创新高，防疫措施再度升级。世界卫生组织官员26日鼓励欧洲“再加把劲”，与疫情蔓延“赛跑”。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上说，上周全球约46%的新冠确诊病例和三分之一的死亡病例来自欧洲，欧洲无疑正处于疫情“震中”。

瑞安说，得益于医疗体系水平和医护人员付出，欧洲各国收治新冠患者的医疗能力增加，死亡率“非常非常低”。

“不过，我们现在看到病例激增，病毒四处传播，检测阳性率极高，行程轨迹追踪能力不足……许多国家面临几周后实施封城措施的可能。这是欧洲或世界上任何一个国家都不想身处的境地。”

世卫组织总干事谭德塞说，意大利和西班牙遭遇第一波疫情时，一方面积极遏制病毒传播，另一方面重点保护易感染人群，“这种组合（措施）非常重要”。

欧洲多国近日疫情告急，不少地区颁布更严厉的防疫措施。法国25日新增超过5.2万确诊病例，为疫情暴发以来最高，26日这一数字回落到2.6万多例，但单日新增住院人数为1307人，创下4月2日以来最高纪录。法国多个地区的医院实行应急方案，推迟非紧急病人手术，把重症监护室等有限资源让给新冠重症患者。

德国总理安格拉·默克尔26日在基督教民主联盟会议上说，疫情形势严峻，德国今后几个月会“非常非常艰难”。默克尔先前承认，德国现阶段疫情蔓延速度超过今年年初。

意大利几个地方政府26日颁布新的防疫限制措施，包括重新关闭电影院、健身房，缩短餐馆和酒吧营业时间，局部地区实施宵禁等。英国、西班牙、葡萄牙、捷克等国同一天也推出更严格的防疫措施。

本组文/新华社