北京门头沟市场监管：加强农贸市场监管 门头沟严防疫情反弹
随着秋冬季气温逐渐走低，疫情外防输入压力持续。北京青年报记者了解到，门头沟区市场监管局在日常检查巡查基础上，针对辖区内的农贸市场，构建综合性、靶向性的立体化管控模式，打造规范有序的经营秩序，严防疫情反弹。门头沟区市场监管局相关负责人表示，将持续加强有形市场监管工作，做到市场防疫工作常态化，敦促市场主办方落实好各项防控措施，保障百姓购物安全。
据了解，门头沟区市场监管局要求农贸市场主办方持续做好出入管控，对入场人员严格体温检测并进行“北京健康宝”扫码入场，提示入场人员佩戴好口罩，对体温异常及未佩戴口罩者及时进行劝阻；要求从业人员及市场工作人员每天入场前需进行体温检测，并严格记录；每日定时按照消杀工作，根据前期下发《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间农贸市场消毒指引》《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间农贸市场预防性消毒指引》要求，做到及时消杀、通风、清洁，消杀工作由专人负责；食品经营者按照进货查验制度的要求，及时登记进货台账，特别是肉类及水产品经营商户要严格索证索票并按要求规范记录，确保经营的食品可追溯、可溯源。（记者 王薇）
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