防控“小胖墩”需要多方合力

国家卫健委、教育部、体育总局等六部门制定的《儿童青少年肥胖防控实施方案》近日印发。方案提出，以2002-2017年超重率和肥胖率年均增幅为基线，2020-2030年0-18岁儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅要在基线基础上下降70%，为实现儿童青少年超重肥胖零增长奠定基础。

近年来，我国儿童青少年的超重肥胖率呈快速上升趋势，已成为威胁儿童身心健康的重大公共卫生问题。2017年，北京大学公共卫生学院、中国营养学会等单位发布的《中国儿童肥胖报告》显示，我国0岁至7岁肥胖儿童估测有476万，7岁以上学龄儿童超重、肥胖达3496万，如不采取有效干预措施，预计到2030年，0岁至7岁肥胖儿童数量将增至664万，7岁及以上超重肥胖儿童将增至4948万。此次国家卫健委等六部门联合出台《儿童青少年肥胖防控实施方案》，将告别“小胖墩”提上重要议事日程，并拟制出具体防控目标和实施举措，其治理效果值得期待。

剖析现实生活中“小胖墩”频发现象，主要有营养不均衡和身体活动不足两大诱因。这既有儿童青少年膳食结构及生活方式发生变化的现实国情，也有包括课业负担重和电子产品普及等在内的外在推力。由此解读，防控“小胖墩”也当遵循“管住嘴、迈开腿”的保健规律，需要包括家庭、学校、政府及社会的多方合力。

家长作为孩子的抚养者和监护人，负有第一责任，履行好职责就当走出认知误区，充分认识超重肥胖的危害。尽管现代人们对成年人肥胖的危害早有认知，并积极投身全民健身，但由于受“生个大胖小子”和“胖乎乎就是身体棒”等传统认知误导，对儿童时期的“小胖墩”缺乏警惕。儿童肥胖不仅会引起内分泌系统、呼吸系统、心血管系统及生殖系统疾病，还会对其心理、精神和行动带来不利影响。肥胖婴儿和儿童在成年期可能会继续肥胖，而且更可能在成年时形成各种健康问题。

有效防控“小胖墩”，需要改善膳食结构和告别不良生活习惯。家长要为孩子合理选择、搭配和烹调食物，保证其营养均衡和食物多样性，减少煎、炸等烹调方式，控制油、盐、糖的使用量。教育儿童不挑食、不偏食，学会合理搭配食物和选择零食，不喝或少喝含糖饮料等。家长还要引导孩子养成经常锻炼的习惯，减少使用电子屏幕产品的时间，保证其有足够的睡眠。

学校作为少年儿童的学习、成长乐园，防控“小胖墩”责无旁贷。这就需要充分关注学生的膳食结构和体育锻炼，保证新鲜蔬菜水果、粗杂粮及适量鱼禽肉蛋奶等供应，避免提供高糖、高脂、高盐等食物；严格落实国家体育与健康课程标准，确保每周至少3小时的高强度身体活动，保证学生课间休息和适当活动，减少静态行为。

政府部门和医疗卫生机构也当从自身职能和职责出发，为减肥降重“从娃娃抓起”做好引领与服务工作。比如，强化对高糖、高脂、高盐食品的标签管理，加强社区青少年活动场所和健身场地建设，推动公共体育设施免费或低收费向儿童青少年开放；根据需求为超重肥胖儿童提供个体化的营养处方和运动处方等等。期待防控“小胖墩”早日成为社会共识和全民自觉行为。（郑桂灵）