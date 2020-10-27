中国县域经济高质量发展长垣论坛成功举办

10月25日，中国县域经济高质量发展长垣论坛在河南省长垣市举办。论坛就县域经济的政策趋势、改革发展、城乡融合等议题等进行了深入探讨，十余位知名专家就相关内容发表主旨演讲。新乡市委常委、常务副市长李跃勇，长垣市委副书记、市长赵军伟出席。

据介绍，长垣于2019年撤县设市。2020年4月入选全省第一批践行县域治理“三起来”示范县（市），其综合排名位于全省第一位。发展创造了中国起重机械名城、中国卫生材料生产基地和中国医疗耗材之都、中国防腐蚀之都、中国厨师之乡和中华美食名城“四张产业名片”，在河南树立了“南长葛，北长垣”县域经济发展的典范。

长垣市委副书记、市长赵军伟致欢迎辞

长垣市委副书记、市长赵军伟为论坛致欢迎辞，介绍了长垣市的发展成果及经验。

全国人大农村委副主任、国际合作社联盟副主席李春生

全国人大农村委副主任、国际合作社联盟副主席李春生分享了县域经济发展提出了五条发展思路，即创新驱动科技，推动生态环境保护治理，注重产业集群融合发展、培育高质量的经营主题，打造企业的品牌样板，创新培育品牌。

国务院参事、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴

国务院参事、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴以生态城市为题，指出城市决定人的走向，人决定产业的发展，引申国外城市发展案例给予长垣县域治理的参考策略。

原河南省副省长、原河南省人大常委会副主任、现任中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫

原河南省副省长、原河南省人大常委会副主任、现任中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫肯定了长垣的发展成绩以及疫情期间支援全国抗疫斗争突出表现，并在生产要素的城乡流动、县域实施品牌战略等五个方面阐述对了县域经济发展的见解。

中国劳动学会会长、人社部原常务副部长、国务院参事杨志明

中国劳动学会会长、人社部原常务副部长、国务院参事杨志明从一个特别的群体“城归”，分享了关于劳动及劳动力领域的几大发展趋势，通过“五有”策略对县域经济发展作了分析解读。

此外，中国老年保健协会原会长、原武警卫生部部长李深，著名经济学家、国务院资深参事任玉岭，中国小城镇及城镇化专家乔润令，美丽乡村建设评价国家标准专家审查组组长、原农业部美丽乡村创建办公室主任魏玉栋，水利部水土保持司原巡视员、教授级工程师张学俭，国家商务部策划标准高级顾问陈放，全国养老服务业专家委员会委员张乃子，春雨医生集团副总裁何小建等均与会并发表了主题演说。

会上，长垣县外聘高层次人才协会、长垣青年企业家协会、壹方城特色小镇产业联盟、河南亿隆实业集团共同发起成立“长垣市智库中心”。同时中国养老地产与大健康百城（企业）联动长垣工作站授牌启动，中原健康城项目同时现场签约。

(责编：许晓华、李轶群)