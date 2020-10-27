2020年中国研究型医院学会住院管理专业委员会分论坛举办

10月24日，2020年中国研究型医院学会住院管理专业委员会分论坛举行。中国研究型医院学会李东副秘书长、吉林大学第一医院党委副书记于家傲教授等出席会议，王玉锋主任委员代表住院管理专业委员会作工作报告，会议由吴晓松秘书长主持，专委会副主任委员、常务委员等参加。

李东副秘书长代表学会，高度评价住院管理专业委员会一年来的各项工作，并就专委会建设发展提出了针对性、前瞻性、实践性极强的指导意见。

王玉锋的主旨报告系统回顾了一年来住院管理专业委员会所做出的开拓性工作，科学总结了疫情期间加强住院管理的经验做法，务实提出坚持创新驱动管理、资源共用共享、规范学科建设、人才融合培养、加强学术交流等创新举措，为下步住院管理学科的发展规划了美好蓝图。

于家傲以《医改新形势下医院发展路径探索》为题，就打造“研究型、创新型、经营型、服务型、智慧型”医院的经验进行了分享。

国家卫健委医院管理研究所医疗政策部主任董四平、中南大学湘雅医院病友服务中心主任廖伟锋、解放军总医院第四医学中心门诊部主任马学华、解放军总医院服务保障中心副主任王涤非、空军军医大学第一附属医院门诊部护士长赵清等医院及住院管理领域的专家也分享交流了各自的成果和心得。