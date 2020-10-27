“益安宁丸·名医养心大讲堂”线下重启

10月26日， “益安宁丸·名医养心大讲堂”在湖南湘潭启动今年的首场线下讲座。湘潭市民齐聚一堂，现场聆听医学专家讲授心血管疾病的防治知识。

广东省中医院名中医、心内科主任医师陈伯钧教授以“秋冬季心血管病防治与健康”为主题，从心血管病的危害、病理，冠心病的症状、诊断，患者在治疗冠心病过程中存在的误区，以及科学养心知识等方面，为现场观众进行了专业、通俗的讲解。

“平时见到这样的知名专家不容易，今天居然可以面对面交流，我们一定要抓住这个机会好好听一听”，湘潭市民刘合斌在现场不断提醒着与自己一起前来的几位老伙伴。因为平时不爱运动，73岁的刘合斌前不久被诊断出冠心病，经常出现心慌、失眠等症状。在今天的讲座上，陈伯钧教授讲授的养心三条——坚持健康的生活方式、坚持长期规律服药、坚持定期复查，让他受益匪浅。

据悉，本场名医养心大讲堂由老百姓大药房主办、康朝药业协办。康朝药业近年来致力于慢病管理事业。此次与老百姓大药房展开深度合作，在向患者提供高品质产品的同时，加大健康服务力度，以此提高人民的健康意识和健康水平。