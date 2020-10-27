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珀金埃尔默全球副总裁朱兵：从“在中国为中国”到“在中国为世界”

2020年10月27日14:32 来源：人民网-人民健康网

2020年第三届进博会已即将拉开帷幕。本界进博会首次设立了”公共卫生防疫专区”，多款海外抗疫明星产品将前来首发。

珀金埃尔默全球副总裁、大中华区销售和服务总经理朱兵介绍，珀金埃尔默将携多款创新产品与科技成果亮相“公共卫生防疫专区”，覆盖了诊断、生命科学、食品及应用市场等独特解决方案。

“珀金埃尔默在中国四十多年的发展进程里一直在做一件事情，就是内部全球化、外部本土化。而其中技术研发是硬实力，中国研发团队的实力逐渐彰显，在此次抗疫中更是得到了全世界的认可。从最初的‘世界为中国’，到后来的‘中国为中国’，珀金埃尔默中国研发生产团队实现了第三阶段目标 —— 中国为世界。这也跟中国市场越来越占据全球重要战略地位密不可分，而为了更好融入中国市场，更快适应中国日新月异的变化，除了自主研发团队，拥有“中国血液”的创新融合也对本土化技术发展至关重要。相信未来一定会有更多全球领先产品来自中国团队。”对中国智造的未来，朱兵充满期待。

(责编：崔元苑、许心怡)


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