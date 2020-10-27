共话“大循环与银发产业” “2020上海朱家角康养论坛”举办

10月25日，以《大循环与银发产业》为主题的 “2020上海朱家角康养论坛”举办。

中共青浦区委书记赵惠琴致辞表示：养老是牵动千家万户的民生事业。当前上海市青浦区正承载着“进博会”和“长三角一体化发展”两大国家战略。青浦区委区政府历来重视养老事业发展，赵书记表示希望以此次论坛为契机，在养老行业专家指导和鼓励下，更好发挥政府作用、市场作用以及社会各方面的作用。赵惠琴呼吁更多的像九如城集团这样优质的养老企业进入青浦区，在大健康老龄化的背景下，树立标杆康养服务品牌，携手打造养老产业发展的新高地。

中国康复医学会会长方国恩指出，近年来随着各种养老机构以及养老形式的不断出现，具有中国特色的健康养老体系已初具雏形。九如城集团作为健康养老社会力量中的重要代表，在业内发挥了引领示范作用，为国家康养社会发展做出了贡献。中国康复医学会以”大健康，大康复，大养老，大服务"相结合的理念，提出"努力推进从传统居家养老向社会养老相结合转变、传统生活照顾向健康服务支持相结合转变、传统人类服务向现代智能服务转变、从传统个人承担向综合帮扶相结合转变、由政府单一力量支持养老，向综合力量养老转变"的工作思路，以更好地适应新形式发展要求。

时值重阳佳节，以“弘扬孝爱文化，提升中老年幸福指数”为宗旨，由九如城集团发起的“99康养节”在此次论坛上正式启动。启动仪式上，来自九如城朱家角综合为老服务中心成人学校书法班的长者登台挥毫，现场书写“99康养节”几个大字，为这个专属于长者的节日揭开序幕。

“99康养节”启动仪式后，论坛进入“新形势·新发展”主题演讲环节，多位与会嘉宾带来精彩的主题演讲。

复旦大学管理学院院长陆雄文在《大循环与银发经济》的主题演讲中指出，针对银发经济，应该从五大方面思考：从国家战略上重塑社会养老体系与银发经济结构；教育从业企业既要追求利，也要讲究义；多借鉴国际经验；关注整个社会的行动；重视能够满足老年人精神文化需要的产品的开发。

上海市养老服务行业协会会长徐启华在《长三角养老产业一体化的实践与展望》的主题演讲中指出，长三角经济一体化大背景下，养老产业跨区域合作发展取得了阶段性成就，为其他区域养老产业一体化发展提供了示范经验。但依然存在地区互联不紧密的问题，要积极引导、鼓励企业在整个养老产业发展中，加快要素流通，推动产业发展。

上海市卫生健康委员会副主任、上海市中医药管理局副局长胡鸿毅在《立足高质量、一体化，从中医药治理体系现代化看康养产业》的主题演讲中指出，中医药结合未来康养角度去看，要深耕中国康养文化，转变理念，建立流动性模式；明确树立养老产业伦理指向；结合资源配置，建立供应链，将中医药作为一个生命智慧，滋养中国养老产业。

国家健康科普专家库成员、清华大学建筑学院教授周燕珉在《养老居住建筑的实践动态和发展趋势》的主题演讲中指出，疫情导致养老机构入住对象发生变化，居家养老和社区养老被大力提倡，"为老设计"是未来的发展趋势。养老建筑产品除了要关注市场需求、结合养老服务多元化，更重要的是让设计回归生活本质，站在老年人的需求点实现"为老设计"。

浙江大学附属第一医院副院长、浙江省残联副理事长陈作兵在《后疫情时代健康老龄化战略中国思路》的主题演讲中指出，结合一线的抗疫经验中对老年人的关爱治疗，不但是抗病毒，更是成体系的综合治疗。随着”一体化中国康复模式"被提出，医养结合一定是未来机构养老的大趋势。

九如城集团董事长谈义良在《60岁出发，激扬生命》的主题演讲中指出，以60岁为新起点，制定“四个五年计划”，成为"活力自主型养老"的提供者、社会财富的创造者和社会发展的贡献者，以呈现生命的价值。社会各界应当同心合力搭建银发社群生态圈，保障养老行业稳健发展，为天下长者搭建生命重新勃发的舞台。

北京社会管理职业学院副院长、民政部培训中心副主任赵红岗在《产教融合共育康养人才》的主题演讲中指出，校企合作、产教融合，是培养高质量康养人才的有效途径。通过加强校政合作，搭建校企合作、共建师训基地、加深团队融合、探索创新机制、做强做优服务等多方并行，优化产教融合、共育康养人才。

长沙民政职业技术学院校长李斌在《深化养老职业教育供给侧改革培养高质量养老技术技能人才》的主题演讲中指出，职业教育要按照市场规律去办，要从人力资源角度去培养技能人才，才能为养老事业发展提供有力的人才支撑。

江苏经贸职业技术学院校长薛茂云在《校企双向循环，共育康养人才》的主题演讲中指出，通过构建“共生、共存、共享、共赢”的校企命运共同体，创新高职院校办学模式；共建共享型”康养谷"实践教学基地，实现职业院校技能型人才实践能力提升；联动九如大学共建师资团队，实现校企"双向循环"人才的流动。

在几位嘉宾针对康养人才培育的话题进行分享后，“产教融合项目签约仪式”正式启动。

通过校企联合，搭建全国高校养老服务人才一体化创新培养平台，以产教深度融合，共育康养人才。论坛“产教融合签约仪式”环节，九如城集团与8家知名院校共同签署校企合作战略协议，以立足长三角、辐射全国养老服务人才培养的顶层设计，助推养老服务高质量发展。

签约仪式后，九如城集团特向8家签约院校捐赠康养产业产教融合发展基金。捐赠仪式后，与会嘉宾继续就养老产业热点话题进行专题分享。

苏州市民政局原副局长郑利江在《老龄化社会的早晨经济》的主题演讲中指出，老龄化社会早晨经济的创新表现，可细分为健康、文化、教育、旅游、服务。而关于早晨经济具体项目的推进，要以市场为主，要以项目发展为行动，逐步推广，推动整个老龄化社会早晨经济的发展。

微医通CEO、微医集团高级副总裁邵晨曦在《数字康养如何提供医疗供给的集约效应》的主题演讲中指出，医养结合目前在市场上还存在成本、运营、规模化上的痛点，微医提出了包含互联网医院专科问诊以及医疗专业的中央供应体系的搭建，以满足老百姓真正需要的慢病医疗。随着时代的发展，数字康养将会是一个非常大的赛道，发展可期。

浙江逸和源康养医管理集团董事长汝才良在《大中型连锁养老机构盈利模式初探--兼论逸和源的养老实践》的主题演讲中指出，养老产业是当下中国的朝阳产业，但作为高投资产业，情怀之外要合规合理去寻找赢利点、要以创新强化自身造血功能、要争做市场化运营的实践者。养老产业预计在2025年以后进入黄金爆发期。

亲和源股份有限公司董事长奚志勇在《养老俱乐部模式解读》的主题演讲中指出，和以"床"为主的传统模式养老院、以"家"为主服务升级的养老社区不同，养老俱乐部是以"组织"为主要载体的模式创新，以个性化服务满足老人的社会参与感、价值感和自身荣誉感。

乐知学院联合创办人，中国社会福利与养老服务协会常务理事洪立在《从全球实践看机构认知症照护的方向》的主题演讲中指出，照护认知症人士首先要尊重他们的价值、独特性选择和意愿，站在他们的视角倾听理解，提供全人照护；其次创建认知症友好环境，创造具有支持性物理环境和社交环境；第三要为一线员工赋能，提供充分且易于理解和执行的培训，尊重和认可员工的贡献，识别每一个员工的独特性和优势。

10月25日下午，与主论坛同步进行的平行论坛——“养老服务规划圆桌论坛”圆满举行。该论坛由复旦大学管理学院商业知识发展与传播中心主任于保平博士主持， 二十几个城市的民政系统相关领导与会，就各区域养老服务“十三五”规划落实评估和“十四五”规划展望进行专题分享，共同思考、探讨养老服务的未来。