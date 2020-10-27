10月26日广东新增境外输入确诊病例1例

10月26日0-24时，广东省新增境外输入确诊病例1例，广州报告，来自土耳其。新增境外输入无症状感染者4例，广州报告3例，分别来自土耳其、埃及和黎巴嫩；佛山报告1例，来自喀麦隆。以上均在入境口岸或隔离点发现，入境后即被隔离观察。新增出院4例。

截至10月26日24时，广东省累计报告新冠肺炎确诊病例1909例（境外输入513例）。目前在院32例。