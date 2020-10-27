山西省市场监管局发布饮食安全提示

为保障全省人民群众的身体健康和生命安全，防范因常用食物选择、加工、贮存不当引发的食物中毒，结合我省秋、冬季饮食特点，10月23日，省市场监管局向全省广大消费者发布饮食安全提示。

在食材选择上，防范发芽土豆、误食有毒野生蘑菇、误食有毒野菜野果、霉变甘蔗等引发的中毒。在加工制作食物过程中，防范谷类发酵食品、银耳或木耳、薯类制品长久放置或变质、扁豆烹饪不熟、生豆浆未煮熟等引发的中毒。并提醒广大消费者，勿采、勿买、勿食不明品种野生蘑菇；不抱着尝鲜的心态去采摘和食用、品尝野菜野果；霉变甘蔗中毒后没有特效治疗方法，要坚决不食用出现霉变的甘蔗。制备发酵面米食品时要勤换水，一旦发现粉红、绿、黄绿、黑等各色霉斑，就不能食用。

在食品贮存时，应注意生熟分开，防止交叉污染。冷藏食品尽快食用，加工制作前应确认未变质，并重新烧熟煮透后再食用。

在购买食品时，选择到持有食品经营许可证、管理规范的商场、超市或市场等正规场所进行购买，并索取购货凭据。

在外出就餐时，应选择具有《食品经营许可证》或《食品小经营店备案证》的餐饮服务单位就餐。在网络订餐时，应选择证件齐全、信誉度高且送餐距离较近的外卖餐饮服务单位，并向送餐者索要订餐食品票据凭证。如遇到食品安全问题及时拨打12315投诉。（记者孟婷）