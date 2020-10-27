四川：消除老年人就医“数字鸿沟”
近日，四川省卫生健康委印发《关于进一步落实老年人就医绿色通道的通知》，要求为老年人等特定人群看病就医提供便利服务。
《通知》要求，各级卫生健康行政部门（含中医药管理部门）要将加强老年人就医绿色通道工作作为一项重点工作抓牢抓实，努力消除老年人就医面临的“数字鸿沟”。各级医疗机构要建立老年人等特定人群挂号、就医绿色通道，优化老年人就医流程，在挂号、缴费等环节实行老年人优先。导诊台要指定专门工作人员为老年人等特定人群提供接待咨询、预约就诊、就医指南等服务，指导、帮助不会使用手机挂号的老年人预约挂号。二级及以上医疗机构要为院内老年人免费提供担架、轮椅等助老器具，并定期对助老器具进行维护和保养。
《通知》要求，各级卫生健康行政部门（含中医药管理部门）、医疗卫生机构要加大分级诊疗制度、老年人就医绿色通道宣传，引导老年人合理有序就医，慢性病、常见病、多发病要就近就便就医。开设预约诊疗、挂号的医疗卫生机构要主动在醒目位置宣传老年人等就医流程，营造尊老敬老的社会氛围。（记者喻文苏）
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