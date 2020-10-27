河北临西：积分制带动健康教育

近日，河北省临西县高村村民李秀云和丈夫许武祥一早就来到临西镇卫生院门诊部，拿着近期参加健康教育活动获得的19张健康积分卡，兑换防蓝光花镜。“一分抵一块钱，这个88块钱的防蓝光花镜，打完折再减19元，我才花了53元。以后我得带动全家还有邻居参加这个活动。”李秀云高兴地说。

参加健康教育领积分活动，是临西在新冠肺炎疫情防控期间谋划开展的。看到群众对健康知识的需求强烈，该县抽调30多名干部通过走访、座谈等方式，决定建立激励机制，在每个乡镇选择一个村试点健康教育（促进）积分制。在每个试点卫生院派驻一名指导员，并划拨健康促进专项资金用于活动经费、“健康积分超市”建设等。村民无论是参加线下的健康宣教活动，还是线上答题，积分达到一定数值后，均可到辖区卫生院兑换健康支持性工具、生活用品或等值的医疗服务。试行期间，县卫生健康局每月考核一次卫生院，卫生院每周考核一次村卫生室，确保试点工作持续有效推进。

有了积分和奖励的吸引，群众参与健康教育的积极性提高了。在乔屯村“健康积分超市”，村民曹金河问：“这题什么时候再换新的？我都会了，不信你们考考我，我都能抢答了！”而在以前，村民们有的以没时间为借口，有的以不识字为理由，常常拒绝参加健康教育活动。

积分管理成了慢性病综合防控的一个抓手。临西县总人口39.9万人，其中糖尿病患者11600人。该县将积分制管理模式引入辖区糖尿病管理工作，将黎博寨孟庄村确定为“糖尿病健康教育（促进）积分制”试点村。家庭医生给签约糖尿病患者发放健康积分加油卡，患者自主到辖区卫生室或卫生院进行血糖检测可以获得相应的积分。现在，孟庄村72名糖尿病患者健康管理率达100%、空腹血糖检测率达100%。

截至目前，临西县健康教育（促进）积分试点工作已推行两个多月。12个试点村以户为单位发放“健康积分加油卡”5000余本，举办线上、线下活动50余场，参与群众2.2万余人，累计发放积分总值12627分，1951人进行了积分兑换。（通讯员 徐玉光 特约记者 安献民）