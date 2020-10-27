西宁建设老年健康服务体系

近日，青海省西宁市卫生健康委、发改委、民政局等10部门联合出台《西宁市建立老年健康服务体系提升医养结合服务能力的实施方案》，进一步提升全市健康养老服务能力，促进健康养老产业持续发展。

《方案》提出，力争到2022年，建立一所集老年健康教育、预防保健、临床、教学、科研为一体的老年健康服务示范机构，并以市中西医康养中心为核心建设康养机构联盟，推进康养资源有效整合；老年疾病诊治能力得到提升，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达50%；80%以上的综合性医院、中医院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构，基层医疗卫生机构护理床位占比达30%；培养一批为老年人提供集中和专业照护服务的医护人员，基本满足不同层次老年人健康和照护服务需求，覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的老年健康服务体系基本建成。（记者谢永莲）