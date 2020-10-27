重庆医保电子凭证上线

记者日前从重庆市医疗保障局举行的医保电子凭证推广应用新闻发布会上获悉，3000万山城人民将拥有医保电子身份凭证，通过医保电子凭证扫码、刷脸即可就医购药，还可进行个人医保信息查询、异地就医备案等线上业务办理。

据悉，参保人可通过国家公共服务平台App、重庆市政府App、重庆医保微信公众号等渠道激活使用。医保电子凭证广泛应用于个人医保信息查询、异地就医备案、电子特病证展示等医保业务。

据介绍，医保电子凭证由国家医保信息平台统一生成，标准全国统一，跨区域互认，参保人可以通过凭证在全国办理有关医保业务，实现“一码在手，医保无忧”。原社保卡可以继续正常使用，同时未办理社保卡的参保人也可通过医保电子凭证直接就医结算。

截至10月22日，该市已激活医保电子凭证291.49万人，占全市参保总人数的8.98%，全市已有4881家（其中医疗机构1189家，药店3692家）定点医药机构开通医保电子凭证扫码支付功能，占全市定点医药机构总数的22.68％。今年年底前，该市将基本实现全市定点医药机构全覆盖。（记者黎军）