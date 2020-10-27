澳大利亚决定提高每周赴澳旅客人数接收上限

中国侨网10月26日电 据澳洲网编译报道，澳大利亚联邦全国内阁会议23日召开，会议决定每周将增加近300名旅客被允许返回澳大利亚，解除对国际旅客的限制并将研究酒店隔离的替代安排。

澳广网报道称，据悉，西澳将每周增加接收140人，昆州将每周接收150人，这意味着各州每周接收的上限将从6000人增加到6290人。在此之前，已有500人在两周内从伦敦、印度和约翰内斯堡搭乘返澳航班飞往达尔文，其中第一批已于23日下午抵达。

总理莫里森(Scott Morrison)表示，各州和领地领导人还同意制定“风险分层方法”，为国际游客提供酒店隔离之外的选择，包括在家的选择。他说：“我们正在研究追踪方案下来，但不是今天。追踪将涉及到其他类型的赴澳国际游客，包括留学生和移民。我们会确保这一点。我们已经进行了试验和考验，所以我们可以给澳大利亚人很大的信心，当我们有能力做到这一点的时候，我们已经克服了这些困难。无论是在农场、矿场营地还是校园隔离，我们都会考虑这些选项。”当被问及这些安排将于何时到位时，莫里森表示，工作已经准备就绪，但不会“操之过急”。

与此同时，内阁还已经采取了另外两项建议，包括免除“低风险人群”(如新西兰人)的强制检疫，并建立国家检疫设施。除了西澳州长麦高恩(Mark McGowan)之外，所有州和领地领导人也同意在圣诞节前重新开放内部边境的计划。(高嘉文)