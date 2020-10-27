澳墨尔本新冠病例零新增 本周将松绑防疫封锁措施

中新网10月26日电 据“中央社”报道，当地时间26日，澳大利亚第二大城市墨尔本通报无新增新冠确诊及死亡病例。当天，当局宣布，施行约4个月以来的防疫封锁措施，将在本周解禁。

7月20日消息，澳大利亚维州出台“口罩强制令”，违者将罚200澳元。据报道，维多利亚州政府的这项决定，将令墨尔本成为全澳首个强制民众戴口罩的地区。

据报道，墨尔本数百万居民禁足在家的规定，将从当地时间28日凌晨零时取消，同时，餐厅、美容院和零售店将获准营业。

这也是数十周以来，维多利亚州及其首府墨尔本首度通报过去24小时没有新增确诊及死亡病例。维多利亚州7月间，因接待海外返国民众的饭店出现安全管制疏忽，引发疫情蔓延。

维多利亚州州长安德鲁斯在宣布居民期待已久的松绑措施，提及这是“激动人心的一天”时，他的声音沙哑。安德鲁斯说：“今年是非常艰难的一年。维多利亚州居民付出很多，我为他们每一个人感到骄傲。”

报道称，墨尔本一些防疫限制措施已于上周取消，允许理发和打高尔夫球，但在墨尔本北部通报小规模疫情后，原本于25日进一步松绑的防疫措施延后24小时，以评估数千项检测结果。