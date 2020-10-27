英国最长寿老人去世享年112岁 生前喜欢黄油和奶油

中新网10月26日电 据英国广播公司(BBC)报道，英国最长寿老人琼·霍考德于当地时间24日去世，享年112岁。

报道称，霍考德生于1908年3月29日，她和此前的全球最长寿男子鲍勃·威顿同岁。后者于2020年5月去世。

霍考德的侄子保罗·雷诺兹说，霍考德于当地时间10月24日在多塞特的家中去世。

雷诺兹表示，他的姑妈认为长寿没有什么秘密，她“喜欢黄油和奶油，并对节食的想法嗤之以鼻”。

据报道，霍考德早年在肯尼亚生活，当时她的父亲在那里工作。第二次世界大战开始时，她在伦敦担任救护车司机，后来搬到南海岸，在那里成为了一名出色的水手。1981年，丈夫去世后，她搬到了普尔附近的利力浦特。