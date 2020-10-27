因乘客拒绝佩戴口罩 美国达美航空“拉黑”460人

中新网10月26日电 据美国广播公司(ABC)报道，美国达美航空近日宣布，由于乘客拒绝遵守在飞行过程中佩戴口罩的要求，其禁飞名单上已增加了460人。

据报道，达美航空公司首席执行官埃德·巴斯蒂安在日前发送给员工的备忘录中写道，“持续的公共卫生危机，使我们意识到防护的重要性。”“而佩戴口罩是最简单、有效的方式之一，这也是为什么达美一直以来要求员工和乘客佩戴口罩的原因。”

巴斯蒂安说，“截止到本周，由于拒绝遵守佩戴口罩的要求，我们已经将460名人员加入了禁飞名单。”报道称，该公司的禁飞名单此前通常只为恐怖分子保留。

自5月开始，达美航空要求所有乘客在搭乘飞机时，必须佩戴合适的口罩。但是，这引发了极少数乘客的不满。最近一次发生在10月24日，由于乘客拒绝戴口罩，从底特律飞往拉斯维加斯的航班延误了90分钟。